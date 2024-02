'120-letna skrivnost je razvozlana': našli razbitine izginule SS Nemesis

Ministrstvo za okolje in dediščino Novega Južnega Walesa (NSW) je prejšnji konec tedna potrdilo, da so razbitine britanskega parnika SS Nemesis našli ob obali v bližini Sydneyja. Potopljeno ladjo so našli na globini okoli 160 metrov pod vodo, poroča The Independent.

"120-letna skrivnost SS Nemesis in 32 članov posadke, izgubljenih na morju, je zdaj razrešena," so v sporočilu za javnost dejali vladni uradniki. Ob tem so dodali, da bodo zdaj skušali stopiti v stik z družinskimi člani avstralske, britanske in kanadske posadke, ki je potonila skupaj s 1393-tonsko ladjo.

Približno polovica posadke na sicer britanski ladji je bila iz Združenega kraljestva. Britanci so bili tako tudi kapitan Alex Lusher, glavni častnik T. A. Renaut in drugi pomočnik W. D. Stein.