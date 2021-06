12,4 milijona evrov odškodnine, ker so ostali brez jajčec in zarodkov

Porota je po treh letih sodnih postopkov zaradi incidenta, ki se je marca 2018 zgodil v Pacifiškem centru za plodnost v San Franciscu, uničenih pa je bilo približno 3.500 zamrznjenih jajčec in zarodkov, namreč le sprejela odločitev.

Odškodnina vključuje tudi nadomestila za bolečino, trpljenje in čustveno stisko. Porotniki so ugotovili, da proizvajalec naprave Chart Industries izdelka ni odpoklical ali opozoril na napako, ki je preprečevala natančen nadzor temperature. Tekom postopka so Chart Industries pripisali 90-odstotno odgovornost za napako, Pacific Fertility Center pa naj bi nosil 10-odstotno odgovornost.

Odvetniki so za Washington Post povedali, da so tisti, ki so izgubili jajčeca in zarodke, še vedno zelo prizadeti zaradi dogodka. "Zelo boleče se je udeleževati zabav za dojenčka, gledati, kako se veča družina nekoga drugega, pri tem pa vedeti, da je to nekaj, česar sam ne boš imel nikoli," je dejala 39-letna Chloe Poynton, ki je izgubila devet jajčec. "Začneš se umikati, izolirati," je še dodala.

Strokovnjaki za družinsko pravo so za Post še poudarili, da je tokrat prvič, da je porota obsodila kliniko, saj je večina tovrstnih primerov rešenih zunaj sodišča. Strokovnjaki še dodajajo, da gre za prelomno sodbo, ki bi lahko pomagala drugim, ki so se znašli v podobni situaciji.