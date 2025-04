128.000 priklonov papežu Frančišku, mnogi še v vrstah

Do 8. ure zjutraj se je papežu Frančišku poklonilo že več kot 128.000 ljudi. Da bi lahko to omogočili čim večjemu številu ljudi, je Vatikan že drugo noč zapored ohranil odprta vrata bazilike dlje kot predvideno, vstop vanjo ni bil mogoč le med 2.30 in 5.40 zjutraj.

Dolge vrste ljudi se prek Trga svetega Petra in na ulici Via della Conciliazione, ki vodi do Vatikana, prek nadzornih točk vijejo tudi danes. Verniki se lahko od Frančiška poslovijo še do 20. ure, ko bodo krsto na slovesnosti z udeležbo najvišjih kardinalov zaprli.

V soboto se bo nato na Trgu svetega Petra odvila pogrebna slovesnost, nakar bodo Frančiška v skladu z njegovo željo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.