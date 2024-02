Ameriške in britanske sile silovito nad Jemen, Iran jih svari

ZDA niso navedle krajev, kjer so potekali napadi, a po navedbah lokalnih medijev so bili tarča napada jemenska prestolnica Sana in še nekatera druga mesta. Napad je potrdila tudi britanska vojska, ki je sporočila, da so britanska letala napadla dva nadzorna centra za izvajanje napadov in prepoznavo dronov.

Napadi so potekali na 13 različnih lokacijah, napadla pa so jih ameriška lovska letala F/A-18 z letalonosilke USS Dwight D. Eisenhower, britanska bojna letala Typhoon FGR4 ter mornariški rušilci USS Gravely in USS Carney, s katerih so izstrelili rakete Tomahawk, poroča AP. Britanska vojska je sporočila, da so zadeli nadzorno postajo zahodno od jemenske prestolnice, ki je bila uporabljena za nadzor brezpilotnih letal.

Hutijevci skoraj vsakodnevno izvajajo napade z raketami in brezpilotnimi letali na komercialne in vojaške ladje, ki plujejo čez Rdeče morje in Adenski zaliv, večkrat pa so jasno opozorili, da kljub pritisku ZDA in Velike Britanije ne bodo odnehali z napadi. "Vojaške operacije se bodo nadaljevale, vse dokler ne bodo ustavljeni zločini v Gazi in bo odpravljeno obleganje prebivalcev," je dejal Mohammed al-Bukhaiti, uradnik Hutijevcev. Kot je dodal, "ameriško-britanska agresija proti Jemnu ne bo ostala brez odgovora".

"Ti napadi ne bodo odvrnili jemenskih sil in naroda od podpore Palestincem kljub zionistični okupaciji in zločinom," je dejal tiskovni predstavnik Hutijevcev.

Hamas je med prvimi obsodil val ameriških in britanskih napadov na Jemen ter opozoril, da bodo napadi prinesli "nadaljnji nemir na Bližnjem vzhodu," piše Guardian. Palestinska militantna skupina je bombardiranje tarč upornikov Hutijevcev označila za "očiten napad na suverenost sestrske arabske države".

ZDA so sicer pred tem v petek napadle 85 ciljev v Siriji in Iraku v odgovor na napad proiranske milice na ameriško oporišče v Jordaniji pred tednom dni, v katerem so bili ubiti trije ameriški vojaki.

Iran opozoril ZDA

Ameriške in britanske sile pa naj bi sicer ciljale tudi dve iranski tovorni ladji, Behshad in Saviz, kar je oblasti v Teheranu dvignilo na noge. Ladji sta namreč sankcionirani s strani ZDA, ker naj bi ju Iran uporabljal za krinko, služili pa sta iranski paravojaški revolucionarni gardi, navaja AP.