13 let in 3000 kilometrov: steklenico s sporočilom iz Kanade našli na Irskem

Septembra 2012 sta mlada kanadska zaljubljenca sklenila na poseben način ovekovečiti romantični pobeg na otoček ob Novi Fundlandiji – s sporočilom v steklenici.

"Enodnevni izlet Anite in Brada na otok Bell. Danes sva na robu otoka uživala v večerji, tej steklenici vina in drug drugem," sta zapisala in dodala, naj ju tisti, ki bi sporočilo našel, pokliče. Zraven sta pripisala telefonsko številko.

13 let in 3000 kilometrov pozneje je steklenico res našel nek drug par v neki drugi državi. Kate in Jon Gay sta nanjo naletela v zalivu Scraggane v okrožju Kerry na zahodni obali Irske, poroča The Guardian.