13-letni domorodni deček naj bi 45 dni preživel v samici

13-letni avstralski domorodni deček je zaradi manjših prekrškov 45 dni preživel v samici, vodja za človekove pravice v Queenslandu pa pravi, da je bila s tem morebiti kršena državna zakonodaja.

Deček po imenu Jack je bil prejšnji teden pogojno izpuščen po 60 dneh zapora v centru za pridržanje mladih v Clevelandu v Townsvillu. Od 60 dni, preživetih v centru, je 45 dni preživel v samici, 22 dni pa zaporednih. Jacka so najprej aretirali oktobra 2022 zaradi pretepa z drugim dečkom. Januarja 2023 je bil še aretiran zaradi nadaljnjih kaznivih dejanj. Na otroškem sodišču so mu prejšnji teden uradno izrekli opomin, pri čemer so mu za mesec dni podaljšali pogojno odredbo.

icon-expand Avstralski staroselci (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Vodja za človekove pravice v Queenslandu pravi, da bi v tem primeru lahko šlo tudi za kršenje državne zakonodaje. "Brez resne kriminalne preteklosti je bil Jack v preiskovalnem priporu zaradi obtožb, povezanih s pretepom z drugim 13-letnim dečkom," je pojasnil vodja za človekove pravice. Dečku naj bi celo zavrnili pitno vodo, v znak protesta pa je celotno svojo celico zalil z vodo iz stranišča, je povedal njegov odvetnik Tim Grau za BBC. Pojasnil je, da je ta specifičen pripor zelo krut. Grau je dejal, da ne razume, zakaj je Jack bil tako dolgo v izolaciji, vendar sumi, da gre za pomanjkanje osebja v zaporu. "Če je zaprt zaradi pomanjkanja osebja in če je v zaporu naenkrat 80 ali več otrok, lahko samo domnevamo, da so tudi drugi otroci v enakih okoliščinah," je dejal. "Upamo sicer da ne, vendar je to pogosteje, kot si mislimo." Sporni pravosodni sistem Mladinski pravosodni sistem Queensland se sooča s pomisleki glede človekovih pravic. Februarja se je denimo izkazalo, da je drug 13-letni deček z motnjami v razvoju 78 dni preživel zaprt v celici po 20 ur na dan. Tudi državni komisar za človekove pravice Scott McDougall je potrdil, da so nedavni primeri najverjetneje kršili queenlandski zakon o človekovih pravicah, ki določa, da morajo imeti vsi zaporniki dostop do svežega zraka in gibanja najmanj dve uri na dan. Opozoril je, da bi spremembe zakona razmere le še poslabšale in da je treba takoj ukrepati, da se prepreči nameščanje otrok v izolacijo. "Na žalost menim, da ne gre za osamljen primer," je dejal za BBC. "Glede na zakone, ki jih sprejemajo v Queenslandu in ki so očitno namenjeni zapiranju otrok, je še toliko bolj pomembno, da vlada nemudoma razvije skladen načrt za preprečevanje prihoda otrok v kazenskopravni sistem," je poudaril.

icon-expand Zapor (Slika je simbolična) FOTO: Shutterstock