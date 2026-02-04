13-letni junak na berglah: Nisem bil prepričan, ali so sploh še živi

Družina Appelbee je po uspešni reševalni akciji stopila pred kamere in spregovorila o svoji izkušnji. Kot smo poročali, so bili na napihljivih supih in v kajakih, ko jih je močan veter odnesel daleč stran od obale.
Mati otrok, Joanne, je za BBC povedala, da se je situacija hitro stopnjevala. Otroci so se sprva zabavali v plitvi vodi na plaži, nakar so se malce oddaljili od obale. Šla je za njimi, a se je veter v tistem trenutku okrepil. Izgubili so vesla in odneslo jih je še dlje.
"Že na začetku sem Austina poslala nazaj, da bi poskusil poiskati pomoč, ker ni bilo videti, kot da smo tako zelo oddaljeni od obale," je povedala. A medtem ko je Austin plaval, so bili Joanne in mlajša otroka že daleč stran in kmalu je sina izgubila izpred oči.
Sonce je zašlo in valovanje morja se je okrepilo. V rešilnih jopičih so se težko oprijemali svojih desk. "Predvidevala sem, da bo Austin prišel hitreje, kot je," je dejala. Ko je minilo že kar nekaj časa, se je začela spraševati, ali je sprejela pravo odločitev. "Če njemu ni uspelo, kaj sem storila jaz? Sem se napačno odločila? Ali bo kdo prišel in rešil druga dva otroka?"
Austin je v razburkanem morju preplaval štiri kilometre, da je dosegel obalo. Potreboval je štiri ure. "Razmišljal sem o mami, Beauju in Grace. Ko sem se zgrudil na tla, sem pomislil, ali sanjam," je povedal. Nato je pretekel še dva kilometra, da je prišel do maminega telefona in poklical reševalce. "Rekel sem jim: potrebujem helikopterje, letala, čolne, moja družina je na morju. Bil sem zelo miren. Mislim, da sem bil v velikem šoku," se spominja.
Po klicu se je od izčrpanosti onesvestil, zato so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je poklical očeta in mu povedal, kaj se je zgodilo. Nisem bil prepričan, ali so moja mama, brat in sestra sploh še živi, pravi Austin.
Reševalci so vse tri pogrešane našli približno 14 kilometrov od obale. Joanne se spominja, da je velik val mlajša otroka vrgel s supov, slišala je kričanje, nato pa zvok motorja čolna in reševalce. "Bila je prava nočna mora," je dodala.
Nekaj minut kasneje je Austin prejel novico, da so jih našli. Po njegovih besedah so policisti in zdravniki takrat skakali od veselja. "To je bil trenutek, ki ga ne bom nikoli pozabil," je dejal.
Vse člane družine so v bolnišnici oskrbeli zaradi lažjih poškodb. Austin je še vedno na berglah zaradi bolečin v nogah, prav tako še vedno podoživlja svojo izkušnjo. "Ne bi rekel, da sem junak. Samo naredil sem, kar sem moral," je dodal 13-letnik.
Avstralska policija je bila nad dejanjem Austina navdušena. Kot so poudarili, so njegovi družinski člani preživeli le zahvaljujoč njegovi odločnosti in neverjetnemu pogumu.
