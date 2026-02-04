Naslovnica
Voyo.si
Tujina

13-letni junak na berglah: Nisem bil prepričan, ali so sploh še živi

Perth, 04. 02. 2026 09.47

Avtor:
M.S.
Austin Appelbee

13-letni Austin Appelbee je po dramatičnem reševanju svojih družinskih članov, ki jih je odneslo daleč stran od obale, spregovoril o svoji izkušnji. Štiriurno plavanje v razburkanem morju ga je utrudilo tako fizično kot psihično, po prihodu na kopno in klicu na pomoč pa se je od izčrpanosti zgrudil na tla. Avstralski deček sicer sebe ne želi označevati za junaka, saj pravi, da je naredil, kar je moral. Njegova mati je medtem povedala, da je bila odločitev, da svojega sina pošlje samega po pomoč, ena najtežjih v njenem življenju. "A vedela sem, da je najmočnejši in da zmore."

Družina Appelbee je po uspešni reševalni akciji stopila pred kamere in spregovorila o svoji izkušnji. Kot smo poročali, so bili na napihljivih supih in v kajakih, ko jih je močan veter odnesel daleč stran od obale.

Mati otrok, Joanne, je za BBC povedala, da se je situacija hitro stopnjevala. Otroci so se sprva zabavali v plitvi vodi na plaži, nakar so se malce oddaljili od obale. Šla je za njimi, a se je veter v tistem trenutku okrepil. Izgubili so vesla in odneslo jih je še dlje.

"Že na začetku sem Austina poslala nazaj, da bi poskusil poiskati pomoč, ker ni bilo videti, kot da smo tako zelo oddaljeni od obale," je povedala. A medtem ko je Austin plaval, so bili Joanne in mlajša otroka že daleč stran in kmalu je sina izgubila izpred oči.

Preberi še 13-letnik štiri ure plaval v razburkanem morju, da bi rešil svojo družino

Sonce je zašlo in valovanje morja se je okrepilo. V rešilnih jopičih so se težko oprijemali svojih desk. "Predvidevala sem, da bo Austin prišel hitreje, kot je," je dejala. Ko je minilo že kar nekaj časa, se je začela spraševati, ali je sprejela pravo odločitev. "Če njemu ni uspelo, kaj sem storila jaz? Sem se napačno odločila? Ali bo kdo prišel in rešil druga dva otroka?"

Austin je v razburkanem morju preplaval štiri kilometre, da je dosegel obalo. Potreboval je štiri ure. "Razmišljal sem o mami, Beauju in Grace. Ko sem se zgrudil na tla, sem pomislil, ali sanjam," je povedal. Nato je pretekel še dva kilometra, da je prišel do maminega telefona in poklical reševalce. "Rekel sem jim: potrebujem helikopterje, letala, čolne, moja družina je na morju. Bil sem zelo miren. Mislim, da sem bil v velikem šoku," se spominja.

Austin Appelbee je po travmatični izkušnji vidno utrujen.
Austin Appelbee je po travmatični izkušnji vidno utrujen.
FOTO: Profimedia

Po klicu se je od izčrpanosti onesvestil, zato so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je poklical očeta in mu povedal, kaj se je zgodilo. Nisem bil prepričan, ali so moja mama, brat in sestra sploh še živi, pravi Austin.

Reševalci so vse tri pogrešane našli približno 14 kilometrov od obale. Joanne se spominja, da je velik val mlajša otroka vrgel s supov, slišala je kričanje, nato pa zvok motorja čolna in reševalce. "Bila je prava nočna mora," je dodala.

Nekaj minut kasneje je Austin prejel novico, da so jih našli. Po njegovih besedah so policisti in zdravniki takrat skakali od veselja. "To je bil trenutek, ki ga ne bom nikoli pozabil," je dejal.

Vse člane družine so v bolnišnici oskrbeli zaradi lažjih poškodb. Austin je še vedno na berglah zaradi bolečin v nogah, prav tako še vedno podoživlja svojo izkušnjo. "Ne bi rekel, da sem junak. Samo naredil sem, kar sem moral," je dodal 13-letnik.

Avstralska policija je bila nad dejanjem Austina navdušena. Kot so poudarili, so njegovi družinski člani preživeli le zahvaljujoč njegovi odločnosti in neverjetnemu pogumu.

avstralija austin appelbee

Zaradi hudega mraza legvani padajo z dreves

Bivši mož Jill Biden obtožen umora svoje druge žene

a res1
04. 02. 2026 11.25
Sedaj pa še upajmo, da bo z njim vse vredu. Moj priklon za izvedeno akcijo fanta.
Odgovori
0 0
Masai_Mara
04. 02. 2026 11.24
Kapo dol in poklon fantu, vsa čast.
Odgovori
0 0
Gigson
04. 02. 2026 11.24
Neverjeten mladenic.Kapo dol.
Odgovori
0 0
obožeobože
04. 02. 2026 11.20
Bravo fant!
Odgovori
+2
2 0
Emil Gyöfi
04. 02. 2026 11.17
To se imenuje pogum. To je požrtvovalnost. Ko odraste njega in njemu podobne postaviti na vodilna mesta v državi, ne pa hinavske Bogatune. PRAVI HEROJ!! 🤗🤗🤗👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍
Odgovori
+4
4 0
Boti
04. 02. 2026 11.07
🏊‍♂️🥇👏
Odgovori
+1
1 0
sukar 1
04. 02. 2026 11.00
klobuk do tal, poba je bil neverjetno pogumen, vse za družino
Odgovori
+7
7 0
abc123def456
04. 02. 2026 10.54
lahko bi se napisali, da je to bilo juzno od Pertha, prva stvar na tem oceanu je Antarktika, 4000 km juzno...
Odgovori
-6
0 6
simc167
04. 02. 2026 10.46
bravo, pravi junak!
Odgovori
+10
10 0
jafalical
04. 02. 2026 10.44
Mati je tista, ki vzgaja, seveda skupaj z mozom, ce sta skupaj.Ta je sina vzgojila v kransnega, razmisljujocega fanta. Se prej, je skozi samo vzgojo skrbela zanj,kot za ostale otroke za njegov fizicen razvoj kot psihičen...Ne pa te nekateri danasnji otroci, kjer stars ne vzgajat, si ne prizna,ne ve kaj je prav in kaj ne, ga kar prepusti dneve in noci na rac.igrcah,da se ne rabi z njim ukvarjat, kjer pa otroka te rac.igrice, posteno zavirajo v razvoju.Redki so te, ki znajo lociti kdaj in kako vzgajati, ga učiti in da je otrokov razvoj primeren med vrstniki.Nekateri prov zaostajajo med svojimi vrstniki ze z osnovami v dnevu samem.Ta fant pa je zagotovo z vzgojo, skromen in je pokazal, dokazal veliko vec ter k sreci uspel resiti vse njegove.Bravo.
Odgovori
+7
7 0
M_teoretik
04. 02. 2026 10.42
Vau, zgodba, da se ti oči zarosijo!?
Odgovori
+8
8 0
Morgoth
04. 02. 2026 10.30
Bravo, to je junak!
Odgovori
+9
10 1
mercedesw201fan
04. 02. 2026 10.29
junak..svaka čast dal je vse od sebe
Odgovori
+7
8 1
Wolfman
04. 02. 2026 10.28
Junak dneva, še našega Luko Dončiča povsem zasenčil.
Odgovori
+2
5 3
wsharky
04. 02. 2026 10.24
še dobro da ni naletel na white sharkija
Odgovori
+6
7 1
stoinena
04. 02. 2026 10.23
to je tisto čemur se reče družina. ne pa gruča ljudi, ki razmišlja kdo bo koga bolj izkoristil.
Odgovori
+7
8 1
Gagg
04. 02. 2026 10.17
Bravo mali, bravo...
Odgovori
+13
13 0
Koronavirusovec
04. 02. 2026 10.07
zakaj nosi bergle, če je pa preplaval 4 km
Odgovori
-15
1 16
04. 02. 2026 10.11
za stil
Odgovori
+0
2 2
CelyCely
04. 02. 2026 10.12
Preberi članek
Odgovori
+9
9 0
Wolfman
04. 02. 2026 10.26
Da se boš lahko naslonil na njih k te bo ta 13 letnik po ušesih.
Odgovori
+6
6 0
osservatore
04. 02. 2026 10.05
Pohvale mladeniču.
Odgovori
+16
16 0
pepe007
04. 02. 2026 10.05
Bravo. Otrok je tudi očitno dobro fizično in psihično pripravljen.
Odgovori
+14
14 0
bibaleze
