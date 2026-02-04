13-letni junak na berglah: Nisem bil prepričan, ali so sploh še živi

Družina Appelbee je po uspešni reševalni akciji stopila pred kamere in spregovorila o svoji izkušnji. Kot smo poročali, so bili na napihljivih supih in v kajakih, ko jih je močan veter odnesel daleč stran od obale. Mati otrok, Joanne, je za BBC povedala, da se je situacija hitro stopnjevala. Otroci so se sprva zabavali v plitvi vodi na plaži, nakar so se malce oddaljili od obale. Šla je za njimi, a se je veter v tistem trenutku okrepil. Izgubili so vesla in odneslo jih je še dlje. "Že na začetku sem Austina poslala nazaj, da bi poskusil poiskati pomoč, ker ni bilo videti, kot da smo tako zelo oddaljeni od obale," je povedala. A medtem ko je Austin plaval, so bili Joanne in mlajša otroka že daleč stran in kmalu je sina izgubila izpred oči.

Sonce je zašlo in valovanje morja se je okrepilo. V rešilnih jopičih so se težko oprijemali svojih desk. "Predvidevala sem, da bo Austin prišel hitreje, kot je," je dejala. Ko je minilo že kar nekaj časa, se je začela spraševati, ali je sprejela pravo odločitev. "Če njemu ni uspelo, kaj sem storila jaz? Sem se napačno odločila? Ali bo kdo prišel in rešil druga dva otroka?" Austin je v razburkanem morju preplaval štiri kilometre, da je dosegel obalo. Potreboval je štiri ure. "Razmišljal sem o mami, Beauju in Grace. Ko sem se zgrudil na tla, sem pomislil, ali sanjam," je povedal. Nato je pretekel še dva kilometra, da je prišel do maminega telefona in poklical reševalce. "Rekel sem jim: potrebujem helikopterje, letala, čolne, moja družina je na morju. Bil sem zelo miren. Mislim, da sem bil v velikem šoku," se spominja.

Austin Appelbee je po travmatični izkušnji vidno utrujen. FOTO: Profimedia