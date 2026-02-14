Naslovnica
Tujina

13-letnica umrla po nesreči pri sankanju v Avstriji

Salzburg, 14. 02. 2026 16.41 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Veselje na snegu se je končalo tragično.

Iz Avstrije poročajo o tragični nesreči, ki se je zgodila na šolskem smučarskem taboru v zvezni deželi Salzburg. Ena od dveh 13-letnih deklic, ki sta v četrtek med sankanjem trčili v drevo, je v bolnišnici podlegla hudim poškodbam.

Veselje na snegu se je končalo tragično.
Veselje na snegu se je končalo tragično.
FOTO: Adobe Stock

Nesreča se je zgodila dopoldne okoli 11.20 v smučarskem središču Rauris. Deklici, ki sta bili z razredom na zimskem taboru, sta med sankanjem zapeljali s proge in trčili v drevo ob robu sankaške poti. Ena od njiju je bila po trku takoj oskrbljena s strani prvih reševalcev, druga pa je po nesreči zdrsnila še približno 16 metrov globlje v gozdnat del terena.

Reševalci so obe deklici našli in ju s helikopterjem nemudoma prepeljali v bolnišnico. 

Danes pa je prišla žalostna vest – ena od 13-letnic je zaradi hudih poškodb umrla. Obe deklici sta prihajali iz Münchna in sta bili z osnovno šolo na organiziranem smučarskem taboru.

Ravnateljica šole je za nemške medije potrdila smrt učenke in dogodek označila za tragedijo. Podrobnosti o poteku nesreče in stanju druge poškodovane deklice ni želela razkriti. Poudarila pa je, da so bili otroci pred sankanjem ustrezno poučeni o varnosti in da so bili opremljeni v skladu z zakonodajo. V zvezni deželi Salzburg je za otroke do 15. leta nošenje čelade obvezno, deklici pa sta jo po navedbah šole nosili.

Tragični dogodek znova opozarja na nevarnosti zimskih športov, tudi takrat, ko so organizirani in pod nadzorom odraslih. Sankanje, ki velja za eno bolj priljubljenih zimskih aktivnosti, lahko ob izgubi nadzora ali zapuščanju označenih prog hitro postane nevarno.

Pri nas so se za del učencev že začele zimske počitnice, ki jih bodo mnogi preživeli na belih strminah doma in v tujini. Previdnost zato ne bo odveč. 

