13-letnik razbil audija, medtem ko ga je lovilo šest policijskih vozil

Na cestah manjšega nemškega mesta Ditzingen blizu Stuttgarta so se ponoči odvijali prizori kot iz kakšnega akcijskega filma. Nekaj po polnoči so policisti opazili moder audi karavan, v njem pa dva najstnika. Ker je bilo očitno, da sta tako voznik kot sovoznik premlada za vožnjo, so ju skušali ustaviti z zvočnim signalom in modrimi lučmi.