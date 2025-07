Otrok z električnim skirojem trčil v most: vozil je močno pijan

Hrvaški mojportal.hr neuradno poroča, da so mu v bolnišnici odvzeli kri in mu namerili okoli dva promila alkohola.

Poleg tega, da ni nosil zaščitne čelade in odsevnega jopiča ter v skladu z veljavno zakonodajo ne izpolnjuje starostne meje za uporabo tovrstnega vozila, je vozil še pod vplivom alkohola. Star naj bi bil 13 let.

Policisti policijske uprave Bjelovar-Bilogora so pojasnili, da je deček iz neznanega razloga izgubil nadzor nad električnim skirojem, pristal v jarku in trčil v betonski most ob cesti. Po trku ga je vrglo na most, skiro pa je ostal v jarku.

Hudo poškodovanega so najprej prepeljali v bolnišnico v Bjelovarju, a so ga kasneje premestili na zagrebško otroško kliniko. Direktorica bolnišnice v Bjelovarju Sanela Grbaš Bratković je za portal pojasnila, da je deček utrpel hude poškodbe glave in več zlomov po celotnem telesu.

Policija je medtem sprožila kriminalistično preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine, ki so privedle do nesreče. Kot še pišejo hrvaški mediji, je omenjeni primer znova odprl vprašanje varnosti otrok v prometu in uporabe vse bolj priljubljenih električnih skirojev.

"Število takšnih primerov v naši bolnišnici se povečuje in vsake toliko časa otroci pridejo v našo bolnišnico zaradi padcev s skirojev, žal pogosto z zelo hudimi poškodbami," je opozorila direktorica bolnišnice.