13-letnik padel skoraj 30 metrov globoko v Veliki kanjon in preživel

13-letni Wyatt Kauffman se je s svojo družino brezskrbno sprehajal po Velikem kanjonu, ko mu je spodrsnilo skoraj 30 metrov globoko. Kot je kasneje sam dejal, se je umikal turistom, ki so to naravno znamenitost želeli fotografirati iz vseh zornih kotov. Ob tem pa je bil nepreviden in se pomaknil preveč čez rob ter omahnil v prepad.

"Počepnil sem in se držal za skalo. Držal sem se je samo z eno roko," je povedal Kauffman. "Nisem se lepo prijel, kamen se je začel premikati in kar naenkrat sem začel padati nazaj."

Reševalci so potrebovali dve uri, da so Wyatta potegnili na varno, ekipa nacionalnega parka se je namreč po vrvi spustila do pečine, kjer je fant ležal, potem ko so ugotovili, da reševanje s helikopterjem ne bo mogoče. S hudimi poškodbami so ga prepeljali v bolnišnico a je bil hitro odpuščen. "Po padcu se ne spomnim ničesar," je dejal za televizijsko postajo KPNX. "Spomnim se le trenutka, ko sem se prebudil v reševalnem vozilu, vožnje s helikopterjem in prihoda v bolnišnico."

Ob padcu pa je sicer ni odnesel brez poškodb, zlomil si je devet vretenc, pretrgano ima vranico, zlomljeno roko, sesedla so se mu tudi pljuča.

"Izredno smo hvaležni za delo vseh," je dejal Wyattov oče. "Imamo le srečo, da smo svojega otroka pripeljali domov v avtomobilu na sprednjem sedežu, ne pa v krsti."