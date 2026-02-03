13-letnik štiri ure plaval v razburkanem morju, da bi rešil svojo družino

Družina je pretekli teden dopustovala v kraju Quindalup, okoli 200 kilometrov južno od Pertha. V petek popoldne so se z napihljivimi supi in kajaki odpravili na morje, ko jih je močan veter nenadoma odnesel več kilometrov stran od obale.

13-letnik je sprva skušal priveslati do obale, da bi poiskal pomoč, a se je njegov kajak napolnil z vodo. Da bi rešil svojo mamo in dva mlajša sorojenca, se je nato odločil, da bo preplaval štirikilometrsko razdaljo do kopnega.

Kot poroča Guardian, je bilo morje, ki je polno morskih psov, močno razburkano, najstnik pa je brez prestanka plaval štiri ure.

"Samo rekel sem si, v redu, ne danes, ne danes. Plavam prsno, prosto, hrbtno, za preživetje," je 13-letni Austin povedal za Sky News. "Ko sem dosegel plažo, sem se preprosto zgrudil, nato pa sem moral šprintati še dva kilometra, da sem prišel do telefona," je dodal.