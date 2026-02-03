Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

13-letnik štiri ure plaval v razburkanem morju, da bi rešil svojo družino

Perth, 03. 02. 2026 08.14 pred 45 minutami 2 min branja 15

Avtor:
M.S.
Razburkano morje

Iz Avstralije tokrat prihaja zgodba o pogumnem 13-letniku, ki so ga razglasili za junaka. Da bi poiskal pomoč in rešil svojo družino, je fant štiri ure plaval v razburkanem morju, kjer so pogosta opažanja morskih psov. Ko je dosegel obalo, se je zgrudil na plaži, nato pa še pretekel dva kilometra do prvega telefona. Njegov trud se je obrestoval, saj so reševalci rešili vse tri člane njegove družine.

Družina je pretekli teden dopustovala v kraju Quindalup, okoli 200 kilometrov južno od Pertha. V petek popoldne so se z napihljivimi supi in kajaki odpravili na morje, ko jih je močan veter nenadoma odnesel več kilometrov stran od obale.

13-letnik je sprva skušal priveslati do obale, da bi poiskal pomoč, a se je njegov kajak napolnil z vodo. Da bi rešil svojo mamo in dva mlajša sorojenca, se je nato odločil, da bo preplaval štirikilometrsko razdaljo do kopnega.

Kot poroča Guardian, je bilo morje, ki je polno morskih psov, močno razburkano, najstnik pa je brez prestanka plaval štiri ure.

"Samo rekel sem si, v redu, ne danes, ne danes. Plavam prsno, prosto, hrbtno, za preživetje," je 13-letni Austin povedal za Sky News. "Ko sem dosegel plažo, sem se preprosto zgrudil, nato pa sem moral šprintati še dva kilometra, da sem prišel do telefona," je dodal.

Quindalup, Avstralija
Quindalup, Avstralija
FOTO: Shutterstock

Avstralska policija je potrdila, da so v petek ob 18. uri po lokalnem času prejeli obvestilo, da je družino odneslo na morje, zato so sprožili obsežno reševalno akcijo. Helikopter je ob 20.30 našel 47-letno žensko, 12-letnega dečka in 8-letno deklico, ki so se oklepali supov. Bili so okoli 14 kilometrov stran od obale. Vse tri so uspešno rešili.

Vodja reševalne akcije Paul Bresland je pojasnil, da je 13-letnik dve uri plaval z rešilnim jopičem, nato pa ga je snel in plaval še dve uri brez njega.

Policist James Bradley je medtem opozoril, da se lahko razmere na morju hitro poslabšajo. "Na srečo so vsi trije nosili rešilne jopiče, kar je pripomoglo k njihovemu preživetju," je povedal. Pri tem ni skoparil s pohvalami na račun junaškega 13-letnika.

"Njegovih dejanj ni mogoče dovolj pohvaliti. Njegova odločnost in pogum sta na koncu rešila življenje njegove matere, brata in sestre," je še dodal.

avstralija reševanje junak

Iz Splita do Visa v manj kot dveh urah: nova poletna trajektna linija

Po političnem prerekanju bronasti rokometaši na odru s Thompsonom

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdfghjklč
03. 02. 2026 08.58
Heroj! To pa je res zelo lepa novica.
Odgovori
+0
1 1
JoeB
03. 02. 2026 08.59
aha,in svizec zavije cokolado
Odgovori
+0
1 1
ivan z Doba
03. 02. 2026 08.57
Ni besed! Bravo heroj!
Odgovori
+2
3 1
pepe007
03. 02. 2026 08.57
Dobro se je izkazal. Ne vem, kako se je orientiral, da je ostal v pravi smeri.
Odgovori
0 0
JoeB
03. 02. 2026 08.58
papir vse prenese...tudi lqzi
Odgovori
+2
2 0
proofreader
03. 02. 2026 08.51
Martin Strel junior.
Odgovori
+0
1 1
peT99
03. 02. 2026 08.48
brez besed, bravo mladenič.
Odgovori
+1
2 1
300 let do specialista
03. 02. 2026 08.42
Bravo fant! Pri 13ih pogumno.
Odgovori
+12
13 1
kita 1111
03. 02. 2026 08.42
Mali junak BRAVO
Odgovori
+7
8 1
MatPaat
03. 02. 2026 08.38
Mali kapo dol.
Odgovori
+11
12 1
Micika20
03. 02. 2026 08.37
kdo to verjame?
Odgovori
-8
3 11
Watcherman
03. 02. 2026 08.41
In kaj tebi ni jasno zakaj bi nekaj takšnega sploh napisali,če ne bi bilo res zaposli se raje?.
Odgovori
+1
4 3
JoeB
03. 02. 2026 08.56
ljudje iz kranjceve bodo vse napisali,pa tudi ce se zlazejo,vazno da nwvedni folk verjame...
Odgovori
+2
2 0
JoeB
03. 02. 2026 08.57
samo tisti ki slepo verjame piscwm iz kranjceve
Odgovori
+2
2 0
Perovskia
03. 02. 2026 08.57
A 23h je vse mogice. Vsak dan objavijo tisoc lazi in hvale mastnolasega aumarja elektrike
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Severina objavila redko fotografijo mame Ane
Severina objavila redko fotografijo mame Ane
Drugi otrok: Kako se življenje spremeni in na kaj biti pozoren
Drugi otrok: Kako se življenje spremeni in na kaj biti pozoren
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Kdo je Olivia Dean? Britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Kdo je Olivia Dean? Britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506