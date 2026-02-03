13-letnik štiri ure plaval v razburkanem morju, da bi rešil svojo družino

Družina je pretekli teden dopustovala v kraju Quindalup, okoli 200 kilometrov južno od Pertha. V petek popoldne so se z napihljivimi supi in kajaki odpravili na morje, ko jih je močan veter nenadoma odnesel več kilometrov stran od obale.
13-letnik je sprva skušal priveslati do obale, da bi poiskal pomoč, a se je njegov kajak napolnil z vodo. Da bi rešil svojo mamo in dva mlajša sorojenca, se je nato odločil, da bo preplaval štirikilometrsko razdaljo do kopnega.
Kot poroča Guardian, je bilo morje, ki je polno morskih psov, močno razburkano, najstnik pa je brez prestanka plaval štiri ure.
"Samo rekel sem si, v redu, ne danes, ne danes. Plavam prsno, prosto, hrbtno, za preživetje," je 13-letni Austin povedal za Sky News. "Ko sem dosegel plažo, sem se preprosto zgrudil, nato pa sem moral šprintati še dva kilometra, da sem prišel do telefona," je dodal.
Avstralska policija je potrdila, da so v petek ob 18. uri po lokalnem času prejeli obvestilo, da je družino odneslo na morje, zato so sprožili obsežno reševalno akcijo. Helikopter je ob 20.30 našel 47-letno žensko, 12-letnega dečka in 8-letno deklico, ki so se oklepali supov. Bili so okoli 14 kilometrov stran od obale. Vse tri so uspešno rešili.
Vodja reševalne akcije Paul Bresland je pojasnil, da je 13-letnik dve uri plaval z rešilnim jopičem, nato pa ga je snel in plaval še dve uri brez njega.
Policist James Bradley je medtem opozoril, da se lahko razmere na morju hitro poslabšajo. "Na srečo so vsi trije nosili rešilne jopiče, kar je pripomoglo k njihovemu preživetju," je povedal. Pri tem ni skoparil s pohvalami na račun junaškega 13-letnika.
"Njegovih dejanj ni mogoče dovolj pohvaliti. Njegova odločnost in pogum sta na koncu rešila življenje njegove matere, brata in sestre," je še dodal.
