Tujina

13-letnik v Braziliji umrl po napadu morskega psa

Pernambuco, 30. 01. 2026 12.27 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Morski pes v plitvini

Na vzhodni obali Brazilije je 13-letni deček umrl po tem, ko ga je med igro v morju napadel morski pes. Kljub hitri pomoči je zaradi obsežnih poškodb in izgube krvi preminil.

V četrtek je na vzhodni obali Brazilije prišlo do nesreče, v kateri je umrl 13-letni deček. Med igro v morju z vrstniki ga je, kot poroča Daily Mail, presenetil in napadel morski pes. Ta je dečka ugriznil v stegno na mestu z veliko žilami, zaradi česar je hitro izgubil veliko krvi in izkrvavel. Kljub hitri pomoči prič in zdravstvenega osebja poškodb ni preživel. Zdravniki so pojasnili, da so uporabili vse postopke napredne življenjske podpore, vendar oživljanje ni bilo uspešno, saj je v bolnišnico prispel že mrtev.

Pernambuco
Pernambuco
FOTO: AP

Državni odbor za spremljanje incidentov z morskimi psi je poudaril, da je območje že dolgo znano po pogostih videnjih morskih psov in da so na številnih plažah nameščena opozorila. Na tem območju je več znakov, ki opozarjajo na povečano tveganje. Državni odbor je tudi napovedal okrepitev nadzora ter ponovni zagon programa sledenja morskim psom z mikročipi.

Statistični podatki kažejo, da je bilo v Pernambucu od leta 1992 zabeleženih več kot 80 napadov morskih psov, od tega 26 s smrtnim izidom, navaja Daily Mail.

morski pes Brazilija napad

