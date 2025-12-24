Naslovnica
Tujina

13-letnika na Portugalskem do smrti zabodel mamin nekdanji partner

Casais, 24. 12. 2025 13.46 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Ti.Š.
Alfie Hallett

Alfieja Halletta, 13-letnika iz Velike Britanije, naj bi na Portugalskem ubil nekdanji partner njegove mame. V incidentu, za katerega policija domneva, da je povezan z nasiljem v družini, je umrl tudi osumljenec.

13-letni britanski deček Alfie Hallett je umrl po tem, ko ga je na svojem domu na Portugalskem zabodel mamin nekdanji partner. Portugalske oblasti so ob tem sporočile, da je domnevni storilec prav tako umrl. Moški si je po uboju fanta sodil sam – zabodel se je z nožem in pustil uhajati plin, zaradi česar je odjeknila eksplozija. Incident se je zgodil v vasi Casais v občini Tomar, približno 145 kilometrov severovzhodno od Lizbone.

Policija je sporočila, da so se policisti Nacionalne republikanske garde (GNR) odzvali po prejemu opozorila o domnevnem nasilju v družini. Fantovo mamo so našli poškodovano in jo odpeljali v najbližjo bolnišnico, poroča Guardian.

"Tako domnevni napadalec kot mladoletnik sta utrpela več poškodb, ki jih je povzročilo rezilo," so pojasnili policisti. Slednji je, čeprav so ob prihodu še zaznali vitalne znake, na kraju dogodka nekaj trenutkov kasneje umrl. "V hiši je bil močan vonj po plinu, ki je povzročil eksplozijo, v kateri je bil ranjen eden od policistov," so dodali. Domnevni storilec je po njihovih podatkih v preteklosti že prestajal zaporno kazen zaradi umora, družino so zaradi nasilja obravnavali tudi v letih 2022 in 2023.

Fantu se je na družbenih omrežjih poklonila košarkarska ekipa, za katero je igral. Športni klub Operario Cem Soldos iz Tomarja je objavil Alfiejevo fotografijo in ob njej med drugim zapisal: "Naš športnik Alfie je danes umrl, star 13 let. Svojo zadnjo tekmo je odigral v soboto. Igral je tako dobro, kot bi vedel, da je to njegova zadnja tekma, a daleč od tega, da bi si to predstavljal ... Želimo ti povedati, kako zelo te imamo radi in da boš vedno v naših srcih! Počivaj v miru."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da so se iz njihovega doma pogosto slišali prepiri in da je mama leta 2023 partnerja že prijavila policiji, so za televizijo SIC Noticias medtem povedali sosedje. "Že v preteklosti je bilo več epizod nasilja, tokrat pa je šlo zelo narobe," je dejal predsednik župnijskega sveta Casais in Alviobeira Luis Freire.

"Po incidentu na Portugalskem smo v stiku z lokalnimi oblastmi in pripravljeni nuditi konzularno podporo," pa so sporočili z britanskega ministrstva za zunanje zadeve.

Portugalska nasilje v družini Alfie Hallett uboj

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
24. 12. 2025 15.08
Glede na umore in kriminal se sprašujem če razsaja bolezen možganov!
Odgovori
0 0
robica03
24. 12. 2025 14.14
Naj počiva v miru
Odgovori
+5
5 0
