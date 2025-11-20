Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

13 milijonov evrov nagrade za prijetje kanadskega deskarja

Washington, 20. 11. 2025 08.17 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
5

Ameriški FBI lovi nekdanjega kanadskega deskarja Ryana Jamesa Weddinga. ZDA so za prijetje 43-letnega Kanadčana že marca razpisale nagrado v višini 10 milijonov dolarjev, zdaj pa povišale na 15 (13 milijonov evrov). Kanadčan je obtožen naročila umora priče v procesu preprodaje drog.

Ryana Jamesa Weddinga so v ZDA dodali na spisek 10 najbolj iskanih oseb zveznega preiskovalnega urada FBI. Osumljen je, da je bil naročnik uboja priče v Kolumbiji januarja letos. Tudi Weddingov odvetnik, Deepak Balwant Paradkar, je moral za zapahe, saj je osumljen, da je nekdanjemu športniku svetoval, naj umori žrtev, da bi se izognil izročitvi v ZDA. Oba sta Kanadčana.

Če bo nekdanji deskar na snegu obsojen, mu grozi dosmrtna zaporna kazen. Uradniki ZDA so ga primerjali z zloglasnimi narkokartelskimi voditelji, kot sta Joaquin "El Chapo" Guzman in Pablo Escobar, pri čemer trdijo, da Wedding vodi eno najbolj nasilnih in nevarnih organizacij za trgovino z drogami na svetu.

Ryan Wedding
Ryan Wedding FOTO: AP

Po športni karieri je deskar zašel na kriva pota, prijemajo pa se ga vzdevki El Jefe, Giant in Public Enemy. Tožilstvo mu očita trgovino z drogo. Skupaj s pajdaši naj bi iz Mehike, kjer je nazadnje živel, preko Kalifornije do Kanade pretihotapil več sto kilogramov kokaina. Očitajo mu tudi več umorov, dva v kanadskem Ontariu.

Preberi še Nekoč olimpijec, danes eden najbolj iskanih narkošefov na svetu

Wedding je nastopil na zimskih olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju 2002, kjer je zasedel 24. mesto v paralelnem veleslalomu.

Trenutno naj bi se nahajal v Mehiki.

deskar wedding zda kanada nagrada
Naslednji članek

Na Češkem trčila vlaka: Poškodovanih več kot 40

Naslednji članek

Na vulkanu ob izbruhu obtičala skupina plezalcev, vasice prekrila debela plast pepela

SORODNI ČLANKI

Trumpov zakon za objavo Epsteinovih dosjejev: 'Bil je demokrat'

ZDA naj bi v osnutku mirovnega načrta od Ukrajine zahtevale predajo ozemelj

'Skrivni dogovor' ZDA in Rusije: 28 skupnih točk za konec vojne?

Curacao spisal zgodovino: državica s 155.000 prebivalci prvič na SP

Ronaldo kmalu na obisk v Belo hišo

Nekoč olimpijec, danes eden najbolj iskanih narkošefov na svetu

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GJ19
20. 11. 2025 09.25
Zakaj se vse ne legalizira in prišpara milijarde in milijarde denarja, če boš želel vzeti drogo jo tak boš.
ODGOVORI
0 0
anabanana
20. 11. 2025 09.11
Vsi samo pišejo oziroma prepisujejo drug od drugega, naredi se pa ničesar🫣
ODGOVORI
0 0
FIRBCA
20. 11. 2025 09.05
+0
pa kaj nas to briga imamo dost vecje svoje probleme v drzavi.
ODGOVORI
2 2
iziizi
20. 11. 2025 08.51
+3
HALLO KAJ POČNE TA DROGA HALLO PA KDO BO TO USTAVIL
ODGOVORI
3 0
Prelepa Soča
20. 11. 2025 09.07
+4
Nihče be bo ustavil, ker tisti, ki imajo moč, da bi to lahko naredili, so, žal, glavni odjemalci oz. uporabniki droge in seveda prejemniki podkupnin od glavnih dilerjev. Po vseh državah sveta so to najvišje rangirani v policiji, sodstvu, vojski in v vladi.Če temu ne bi bilo tako, ne bi bilo kriminala.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363