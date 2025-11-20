13 milijonov evrov nagrade za prijetje kanadskega deskarja

Ryana Jamesa Weddinga so v ZDA dodali na spisek 10 najbolj iskanih oseb zveznega preiskovalnega urada FBI. Osumljen je, da je bil naročnik uboja priče v Kolumbiji januarja letos. Tudi Weddingov odvetnik, Deepak Balwant Paradkar, je moral za zapahe, saj je osumljen, da je nekdanjemu športniku svetoval, naj umori žrtev, da bi se izognil izročitvi v ZDA. Oba sta Kanadčana.

Če bo nekdanji deskar na snegu obsojen, mu grozi dosmrtna zaporna kazen. Uradniki ZDA so ga primerjali z zloglasnimi narkokartelskimi voditelji, kot sta Joaquin "El Chapo" Guzman in Pablo Escobar, pri čemer trdijo, da Wedding vodi eno najbolj nasilnih in nevarnih organizacij za trgovino z drogami na svetu.