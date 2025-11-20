13 milijonov evrov nagrade za prijetje kanadskega deskarja

Ryana Jamesa Weddinga so v ZDA dodali na spisek 10 najbolj iskanih oseb zveznega preiskovalnega urada FBI. Osumljen je, da je bil naročnik uboja priče v Kolumbiji januarja letos. Tudi Weddingov odvetnik, Deepak Balwant Paradkar, je moral za zapahe, saj je osumljen, da je nekdanjemu športniku svetoval, naj umori žrtev, da bi se izognil izročitvi v ZDA. Oba sta Kanadčana.
Če bo nekdanji deskar na snegu obsojen, mu grozi dosmrtna zaporna kazen. Uradniki ZDA so ga primerjali z zloglasnimi narkokartelskimi voditelji, kot sta Joaquin "El Chapo" Guzman in Pablo Escobar, pri čemer trdijo, da Wedding vodi eno najbolj nasilnih in nevarnih organizacij za trgovino z drogami na svetu.
Po športni karieri je deskar zašel na kriva pota, prijemajo pa se ga vzdevki El Jefe, Giant in Public Enemy. Tožilstvo mu očita trgovino z drogo. Skupaj s pajdaši naj bi iz Mehike, kjer je nazadnje živel, preko Kalifornije do Kanade pretihotapil več sto kilogramov kokaina. Očitajo mu tudi več umorov, dva v kanadskem Ontariu.
Wedding je nastopil na zimskih olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju 2002, kjer je zasedel 24. mesto v paralelnem veleslalomu.
Trenutno naj bi se nahajal v Mehiki.
