13-urni izpad omrežja terjal tri žrtve, umrl tudi dojenček

Ministrica za komunikacije Anika Wells je sporočila, da je telekomunikacijsko podjetje "Avstralce pustilo na cedilu, ko so jih ti najbolj potrebovali". "To ni prav," je dejala ter poudarila, da imajo vsi ponudniki telekomunikacijskih storitev po avstralski zakonodaji obveznost zagotoviti, da omogočajo klice reševalnih služb.

Izpad telekomunikacijskega omrežja, ki je prizadel okoli 600 ljudi v Avstraliji, se je zgodil v četrtek malo po polnoči, trajal pa je 13 ur, poroča France24. Oblasti so kasneje sporočile, da o incidentu niso bile obveščene vse do poznega petka, ko so izvedeli, da je izpad terjal tudi smrtne žrtve.

Izpostavila je, da so alarmi začeli zvoniti šele 24 ur po izpadu, prav tako pa, da podjetje še vedno ne ve, zakaj je do izpada sploh prišlo. Pristojni so v podjetju že sprožili preiskavo.

Južnoavstralska policija je sporočila, da obravnavajo dve smrti, povezani z izpadom omrežja - smrt osem tednov starega dečka in 68-letne ženske. Tretja smrt se je zgodila v Zahodni Avstraliji, poročajo lokalni mediji.

Izvršni direktor podjetja Optus Stephen Rue je sicer dejal, da je do izpada prišlo med redno posodobitvijo požarnega zidu. "Začetno testiranje in spremljanje nista pokazala težav s povezovanjem klicev," je dejal ter dodal, da niso imeli nobenih opozoril, da se nekateri klici v sili niso vzpostavili.

O izpadu je bilo tudi podjetje obveščeno šele v petek po poldnevu, ko so ustavili nadgradnjo ter ponovno vzpostavili klice reševalnih služb. A takrat so tri osebe že umrle.

Neodvisno preiskavo bodo izvedli tudi v podjetju, so sporočili. Vseeno pa bo telekomunikacijsko podjetje prejelo globe in druge pravne sankcije.