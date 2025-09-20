Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

13-urni izpad omrežja terjal tri žrtve, umrl tudi dojenček

Sydney , 20. 09. 2025 10.39 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
1

Četrtkov izpad telekomunikacijskega omrežja v Avstraliji je prinesel hujše posledice. Kot je sporočila avstralska vlada, so posledično umrle tri osebe, saj je izpad onemogočil, da bi poklicale na pomoč.

Izpad telekomunikacijskega omrežja, ki je prizadel okoli 600 ljudi v Avstraliji, se je zgodil v četrtek malo po polnoči, trajal pa je 13 ur, poroča France24. Oblasti so kasneje sporočile, da o incidentu niso bile obveščene vse do poznega petka, ko so izvedeli, da je izpad terjal tudi smrtne žrtve.

Ministrica za komunikacije Anika Wells je sporočila, da je telekomunikacijsko podjetje "Avstralce pustilo na cedilu, ko so jih ti najbolj potrebovali". "To ni prav," je dejala ter poudarila, da imajo vsi ponudniki telekomunikacijskih storitev po avstralski zakonodaji obveznost zagotoviti, da omogočajo klice reševalnih služb.

Avstralska policija
Avstralska policija FOTO: Shutterstock

Izpostavila je, da so alarmi začeli zvoniti šele 24 ur po izpadu, prav tako pa, da podjetje še vedno ne ve, zakaj je do izpada sploh prišlo. Pristojni so v podjetju že sprožili preiskavo.

Južnoavstralska policija je sporočila, da obravnavajo dve smrti, povezani z izpadom omrežja - smrt osem tednov starega dečka in 68-letne ženske. Tretja smrt se je zgodila v Zahodni Avstraliji, poročajo lokalni mediji.

Izvršni direktor podjetja Optus Stephen Rue je sicer dejal, da je do izpada prišlo med redno posodobitvijo požarnega zidu. "Začetno testiranje in spremljanje nista pokazala težav s povezovanjem klicev," je dejal ter dodal, da niso imeli nobenih opozoril, da se nekateri klici v sili niso vzpostavili.

O izpadu je bilo tudi podjetje obveščeno šele v petek po poldnevu, ko so ustavili nadgradnjo ter ponovno vzpostavili klice reševalnih služb. A takrat so tri osebe že umrle.

Neodvisno preiskavo bodo izvedli tudi v podjetju, so sporočili. Vseeno pa bo telekomunikacijsko podjetje prejelo globe in druge pravne sankcije.

avstralija izpad omrežja smrt
Naslednji članek

Nenavaden spor v dalmatinski vasici, za vse pa so 'krive' krave

Naslednji članek

Še ena skrivnostna smrt ruskega tajkuna

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
20. 09. 2025 11.07
Koliko bi jih prizadel pri nas če za 2 uri ukinite mobilno omrežje?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256