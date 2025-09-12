Svetli način
Tujina

130-kilogramski vlomilec vdrl v dnevno sobo in zbegano gledal lastnika

Washington, 12. 09. 2025 07.16

Avtor
24UR ZVEČER
Mirno popoldne je nenadoma prekinil vlomilec, težak več kot 130 kilogramov, ki je vdrl v dnevno sobo. Divji prašič je nekaj časa zbegano opazoval še bolj zbeganega lastnika in njegovo hčer, ki sta nemudoma poklicala na pomoč. Ko je na kraj prispel namestnik lokalnega šerifa, pa je žival znova podivjala in moškega skoraj podrla, ko jo je skušal ujeti. Kako se je končalo?

