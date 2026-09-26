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1300 formul, šest ur treninga na dan: šestletnica jo sestavi v štirih sekundah

Peking, 26. 09. 2026 22.09 pred 6 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Rubikova kocka

Medtem ko se številni šestletniki šele spoznavajo z Rubikovo kocko, jo Kitajka Lian Yunzhi sestavi v dobrih štirih sekundah. Deklica je postavila ženski svetovni rekord v povprečnem času reševanja klasične kocke 3x3. Toda za neverjetnimi štirimi sekundami so leta treninga, specializirani trenerji, več kot 1300 naučenih formul in tudi do šest ur vaje na dan. Njena mama pravi, da je rekord za deklico uresničitev sanj, v šoli pa jo starejši učenci zdaj prosijo celo za avtograme.

Šestletna Lian Yunzhi iz kitajskega Chengduja je za rešitev Rubikove kocke v povprečju potrebovala le 4,27 sekunde in s tem postavila nov ženski svetovni rekord.

Deklica, ki jo družina in prijatelji kličejo Žiži, je rekord dosegla 16. septembra na tekmovanju v hitrostnem sestavljanju oziroma "speedcubingu" v Guangzhouju, ki je potekalo pod okriljem Svetovnega združenja za Rubikovo kocko.

Pri rekordu ne šteje le en izjemen poskus, ampak povprečje več reševanj. Zhizhi je dosegla povprečje 4,27 sekunde in tako izboljšala lasten rekord 4,52 sekunde, ki ga je postavila le nekaj tednov prej. V posameznih poskusih je kocko rešila celo v manj kot štirih sekundah.

"Presrečna je bila in čutila je, da se je ves njen trud poplačal," je za Guardian*povedala njena mama Lin.

Pri štirih letih je bila Rubikova kocka le ena od številnih dejavnosti

Pot od začetnice do svetovne rekorderke se je začela, ko je bila stara štiri leta. Mama jo je takrat vpisala na tečaj hitrostnega sestavljanja Rubikove kocke.

Sprva ni šlo za resen načrt. "Speedcubing" je bil le ena od sedmih ali osmih zunajšolskih dejavnosti, ki jih je deklica obiskovala. Med drugim se ukvarja tudi s plesom, slikanjem in gimnastiko.

Starša sta sčasoma ugotovila, da je prav pri Rubikovi kocki izjemno nadarjena.

Po besedah njene mame sta ocenila, da ima na tem področju velik potencial, zato sta se odločila, da bodo treningu namenili več časa.

Mama je prepričana, da sestavljanje kocke deklici pomaga tudi pri koncentraciji, spominu, logičnem razmišljanju in prostorski predstavi.

Po nekaj mesecih treninga je povprečni čas sestavljanja znižala na približno osem sekund. Nato se je napredek nenadoma ustavil.
Po nekaj mesecih treninga je povprečni čas sestavljanja znižala na približno osem sekund. Nato se je napredek nenadoma ustavil.
FOTO: Thinkstock

Pri osmih sekundah se je napredek ustavil

Toda pot do svetovnega rekorda ni bila neprekinjena serija uspehov. Po nekaj mesecih treninga je povprečni čas sestavljanja znižala na približno osem sekund. Nato se je napredek nenadoma ustavil. "Tri ali štiri mesece se njeni časi niso izboljšali, ne glede na to, koliko je vadila," pripoveduje njena mama.

Priznava, da so takrat o tem, da bi odnehala, razmišljali tako starši kot deklica.

Prelomnica je prišla, ko so v Šanghaju našli specializiranega trenerja. Deklica se je nato naučila več kot 1300 formul za reševanje Rubikove kocke, njeni časi pa so se po besedah mame začeli zelo hitro izboljševati.

Med tednom tri ure, ob koncu tedna tudi šest

Za štirimi sekundami, ki jih potrebuje za sestavljanje kocke, je ogromno treninga. Šestletnica med tednom Rubikovo kocko vadi od dve do tri ure na dan. Ob koncih tedna se trening lahko podaljša na šest ur.

Velik del koncev tedna družina preživi tudi na tekmovanjih. Mama pravi, da so ta za deklico pravzaprav sprostitev od običajnega treninga, saj tam srečuje prijatelje z enakim zanimanjem.

V šoli jo prosijo za avtograme

Svetovni rekord je šestletnico čez noč spremenil tudi v majhno zvezdnico. "Zdaj jo pozna vsa šola," pravi njena mama.

Učiteljica ji je povedala, da so starejši učenci začeli prihajati v razred z listki papirja in jo prositi za avtogram. Pred učilnico naj bi zaradi tega nastala celo gneča.

Mama pravi, da je deklica zaradi Rubikove kocke deležna veliko pozornosti in naklonjenosti.

Starša spremljata tudi njen vid

Čeprav pri hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke telesne poškodbe niso pogoste, starša pozorno spremljata predvsem dekličin vid. Skrbi ju možnost razvoja kratkovidnosti, ki je med otroki na Kitajskem zelo razširjena.

Starša sta bila med rekordnim nastopom po maminih besedah "izjemno živčna", še posebej pa ju je navdušilo, kako dobro je njuna šestletna hči v odločilnem trenutku obvladala pritisk.

Kljub svetovnemu rekordu starša hčerine prihodnosti ne vidita nujno v profesionalnem "speedcubingu".

Prepričana pa sta, da ji intenzivno ukvarjanje z Rubikovo kocko pomaga razvijati vztrajnost in trdoživost – lastnosti, ki ji bodo koristile ne glede na to, kaj bo želela početi pozneje v življenju.

Razlagalnik

Rubikovo kocko je leta 1974 izumil madžarski kipar in profesor arhitekture Ernő Rubik. Njen prvotni namen ni bil ustvariti igračo, temveč pripomoček za pomoč študentom pri boljšem razumevanju tridimenzionalnih objektov in prostorske geometrije. Rubik je želel razviti mehanizem, ki bi omogočal neodvisno premikanje delov kocke, ne da bi se celotna struktura razpadla, kar je zahtevalo inovativno notranje ogrodje.

V hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke (speedcubingu) algoritem predstavlja zaporedje natančno določenih potez, ki kocko spremenijo iz enega stanja v drugega, ne da bi pri tem porušili že pravilno postavljene dele. Tekmovalci se naučijo na stotine ali celo tisoče takšnih zaporedij, da lahko hitro prepoznajo vzorce na kocki in z minimalnim številom potez dosežejo končno rešitev.

Svetovno združenje za Rubikovo kocko (WCA) je mednarodna organizacija, ki ureja pravila in standarde za tekmovanja v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke po vsem svetu. Združenje skrbi za pošteno tekmovanje, vzdržuje uradno bazo svetovnih rekordov in določa protokole, ki zagotavljajo, da so vsi tekmovalni pogoji, kot so mešanje kock in merjenje časa, enaki za vse udeležence na uradnih dogodkih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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kitajska rubikova kocka

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