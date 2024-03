136-letna skrivnost: policijski dosje o Jacku Razparaču odhaja na dražbo

Fotografije Ostroga, ki je več let preživel v zaporu in psihiatrični bolnišnici, imajo na hrbtni strani tudi opombe. Preiskovalci so na razglednico zapisali tri njegove vzdevke, njegova kazniva dejanja in tudi opisali njegov fizični videz. Ruskega priseljenca so sicer hitro izključili kot morebitnega storilca, saj se je izkazalo, da je bil v času umorov v psihiatrični bolnišnici francoskega zapora.

Kartoteka vsebuje tudi kopijo sporočila, ki naj bi ga morilec poslal policiji in ga podpisal z imenom Jack Razparač. Takrat je bilo to ime tudi prvič omenjeno. Morilec se je v pismu hvalil, da je ubil več žensk, policijo pa je opozoril, da je njegov nož "še vedno lep in oster", in obljubil, da bo eni od dam "odstrigel ušesa". Izvirno pismo so sicer sprva označili za lažno, a policija se je po četrti žrtvi, Catherine Eddowes, ki so jo našli z odrezanim delom desnega ušesa, odločila, da sporočilo vseeno obravnava kot resnično.