14-dnevna karantena za potnike ladje: najmanj 10 okuženih z virusom

Do zdaj so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri najmanj 10 ljudeh, vsi so starejši od 50 let, poroča japonska televizija NHK. Dva naj bi bila japonska državljana, zdravstveno stanje vseh okuženih pa je stabilno. Okužene so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, medtem pa nadaljujejo testiranja.

Oblasti so potnike in člane posadke na ladji začele testirati v ponedeljek zvečer, včeraj pa so odredile obvezno karanteno, ki bo trajala naslednjih 14 dni.

Do zdaj so japonske oblasti testirale 300 potnikov od skupno 3700 ljudi na krovu potniške ladje Diamond Princess. Število okuženih bi lahko po opravljenih dodatnih testih še naraslo.

Samo na Kitajskem je do zdaj okuženih več kot 24.300 ljudi, umrlo pa jih je 490. Veliko manj okužb z virusom je drugod po svetu. Največ okuženih je na Tajskem, in sicer 25, sledijo Japonska, Singapur, Južna Koreja, Avstralija in Nemčija. Zunaj celinske Kitajske sta za zdaj umrla dva moška – na Filipinih in v Hongkongu.

V Hongkongu pa medtem v pristanišču preverjajo 1800 potnikov z neke druge potniške ladje. Lokalni mediji poročajo, da so pri treh Kitajcih, ki so bili na križarjenju, potrdili koronavirus. Okuženi so bili na ladji med 19. in 24. januarjem, v tem času pa naj ne bi imeli stikov z ostalimi potniki. Okoli 30 članov posadke naj bi imelo simptome virusa, s testi pa trenutno preverjajo, ali so res okuženi.

V preteklem tednu pa so v Italiji blizu Rima zadrževali več kot 6000 ljudi, potem ko se je pojavil sum, da sta na krovu dva okužena kitajska državljana. Testi na virus so bili negativni.