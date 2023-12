14-letna Rusinja v srednji šoli ubila svojo sošolko, nato sodila še sebi

Ruska najstnica je v strelskem napadu na srednji šoli v regiji Brjansk ubila svojo sošolko in ranila pet oseb, nato pa je sodila tudi sebi, so sporočili ruski preiskovalci. Ranjence so odpeljali v bolnišnico, motiv in okoliščine strelskega napada pa za zdaj še niso znani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"14-letno dekle je v šolo prineslo strelno orožje, s katerim je streljalo na sošolce. Zaradi tega sta umrli dve osebi, ena od njiju je bila strelka, pet pa je ranjenih," je pojasnil preiskovalni odbor. Dodal je, da se je incident zgodil na gimnaziji zunaj središča Brjanska, mesta v bližini Ukrajine. Številni ruski mediji so poročali, da so dekličinega očeta privedli na zaslišanje in preiskali družinsko stanovanje. Guverner regije Brjansk Aleksander Bogomaz je medtem streljanje označil za strašno tragedijo, poroča ruska tiskovna agencija Tass. V Rusiji, ki ima strogo zakonodajo o lastništvu orožja, so streljanja na šolah razmeroma redka, vendar so v zadnjih letih postala pogostejša. V zahodnem mestu Iževsk je septembra lani strelec v šoli ubil 18 ljudi. Leta 2021 je 19-letni strelec v šoli v Kazanu ubil devet ljudi. Istega leta pa je najstnik na univerzi v mestu Perm ubil šest ljudi.