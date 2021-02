14-letnica vodi svoje podjetje in prodaja izdelke z aboriginskimi motivi

Koliko 14-letnic se lahko pohvali z lastnim uspešnim podjetjem? Da ni nemogoče, dokazuje mlada Avstralka, ki je spletno trgovino, kjer prodaja izdelke z aboriginskimi motivi, ustanovila pri komaj 11 letih. Pri delu ji pomagajo družinski člani in prijatelji, priznava uspešna 14-letnica in poudarja, da ne gre le za denar. Kupce želi ozavestiti o zgodovini in kulturi avstralskih Aboriginov.

