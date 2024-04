14-letnico tako hudo pretepli sovrstniki, da je padla v komo

Do novega primera medvrstniškega nasilja tokrat prihaja v Franciji. V predmestju mesta Montpellier so dva najstnika in ena najstnica napadli 14-letnico in jo brutalno pretepli, poroča Guardian. Med obtoženimi je 14-letno dekle iz iste šole, ki je že priznala, da je sodelovala pri zločinu, druga dva aretirana pa sta stara 14 in 15 let.

Žrtev, ki ji je ime Samara, je sprva padla v komo, a se je že prebudila, vendar je hudo ranjena. Ministrica za izobraževanje, Nicole Belloubet, je že odredila preiskavo in inšpektorjem odredila, da imajo osem dni časa, da poročajo o okoliščinah napada. "Cilj te preiskave je ugotoviti realno stanje dogodkov in odgovornost," je pojasnila za televizijo BFMTV.