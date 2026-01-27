Naslovnica
Tujina

Mladi smučar umrl pred očmi očeta: zapeljal s proge in trčil v skalo

Dunaj, 27. 01. 2026 09.01 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
M.S.
Gora Feuerkogel

Na smučišču na gori Feuerkogel v Zgornji Avstriji se je zgodila tragična nesreča. 14-letnik iz Češke, ki je smučal skupaj s svojim očetom, je nenadoma zapeljal z urejene proge, padel po pobočju in trčil v skalo. Reševalci so ga na kraju oživljali približno eno uro, a je najstnik umrl.

Že druga smrtna nesreča v Avstriji v zadnjih dneh se je zgodila v ponedeljek zjutraj na smučišču na gori Feuerkogel.

Kot poroča Kronen Zeitung, je 14-letnik smučal zadnji v skupini čeških turistov, ko je nenadoma zapeljal s proge. Padel je po skalnatem pobočju in trčil v skalo. Udarec je bil tako močan, da se mu je zlomila čelada.

Zaposleni na smučišču je nemudoma prihitel na kraj nesreče in poklical reševalce. Kot je za avstrijske medije povedal vodja alpske policije Gmunden Bernhard Magritzer, so posredovale vse razpoložljive enote, fanta pa so oživljali približno eno uro, a so bile poškodbe prehude.

14-letnik je sicer s svojim očetom smučal po manj zahtevni progi, primerni za družine. Zakaj je zapeljal s proge, še ni jasno.

Magritzer je ob tem opozoril, da na smučiščih trenutno vladajo zahtevne razmere. Kot je dejal, ob progah ni dovolj snega, ki bi ublažil padce."Trenutno smučanje zahteva izjemno previdnost. Smučišča omogočajo visoke hitrosti, ki jih mnogi nato podcenjujejo."

Pristojni opozarjajo na zahtevne razmere, ki trenutno vladajo na avstrijskih smučiščih (slika je simbolična).
Pristojni opozarjajo na zahtevne razmere, ki trenutno vladajo na avstrijskih smučiščih (slika je simbolična).
FOTO: Shutterstock

Usodno trčenje

V nedeljo smo poročali še o eni tragični nesreči na smučišču Schmittenhöhe v kraju Zell am See, ki je dobro znan tudi slovenskim smučarjem. Po trčenju z drugim smučarjem pri veliki hitrosti je kljub hitri zdravniški pomoči umrl 49-letni domačin. Drugi udeleženec, po navedbah prič je šlo za najstnika, pa je s kraja nesreče pobegnil, zato je policija sprožila obsežno iskalno akcijo.

Preberi še Tragedija pred očmi sina; 14-letnik pobegnil po usodnem trčenju

Priče so opisale, da je mlajši udeleženec nesreče govoril angleško, bil pa je v družbi svetlolase ženske, verjetno matere, ki naj bi ga celo spodbudila, naj po nesreči odpelje naprej.

Po javnem pozivu k posredovanju informacij o nesreči pa se je najstnik z družino sam javil policiji, kot poroča Salzburg24, gre za 14-letnega turista z Irske.

smučanje avstrija nesreča

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Googlebot
27. 01. 2026 10.53
Žalostno da se tako tragično konča življenje. Bogi starši. So pa modre proge vedno zelo nevarne ker se neizkušeni smučarji kar spustijo. Ko je proga trda in zaledenela se tudi na teh progah dobi velikanska hitrost.
Odgovori
0 0
klop12
27. 01. 2026 10.29
Karving smučke. Odkar so karving, so poškodbe precej hujše in smrti pogostejše. Na sulicah so samo kolena šla.
Odgovori
+1
1 0
Sekira
27. 01. 2026 10.56
Ja, res je. Malo neprevidnosti pri nagibu in si v zraku.
Odgovori
0 0
rok1211
27. 01. 2026 10.27
uf, bogi oče..samo te češki turisti pa so tudi no..pri nas vedno rinejo v gore v natikačih in jih rešujemo
Odgovori
+2
2 0
Teleport
27. 01. 2026 10.37
Posploševanje. GRS ti zna povedat, da Čehi niso več tak problem
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
