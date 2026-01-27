Mladi smučar umrl pred očmi očeta: zapeljal s proge in trčil v skalo

Že druga smrtna nesreča v Avstriji v zadnjih dneh se je zgodila v ponedeljek zjutraj na smučišču na gori Feuerkogel.

Kot poroča Kronen Zeitung, je 14-letnik smučal zadnji v skupini čeških turistov, ko je nenadoma zapeljal s proge. Padel je po skalnatem pobočju in trčil v skalo. Udarec je bil tako močan, da se mu je zlomila čelada.

Zaposleni na smučišču je nemudoma prihitel na kraj nesreče in poklical reševalce. Kot je za avstrijske medije povedal vodja alpske policije Gmunden Bernhard Magritzer, so posredovale vse razpoložljive enote, fanta pa so oživljali približno eno uro, a so bile poškodbe prehude.

14-letnik je sicer s svojim očetom smučal po manj zahtevni progi, primerni za družine. Zakaj je zapeljal s proge, še ni jasno.

Magritzer je ob tem opozoril, da na smučiščih trenutno vladajo zahtevne razmere. Kot je dejal, ob progah ni dovolj snega, ki bi ublažil padce."Trenutno smučanje zahteva izjemno previdnost. Smučišča omogočajo visoke hitrosti, ki jih mnogi nato podcenjujejo."