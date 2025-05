Deček umrl v požaru: 14 otrok osumljenih uboja

Požar so pogasili, med pregledom območja pa so v industrijskem obratu našli truplo 14-letnega fanta, ki je bil pred tem pogrešan, poroča Sky News.

Tragedija se je zgodila v petek zvečer v mestu Gateshead na severovzhodu Velike Britanije. Policija in gasilci so malo po 20. uri prejeli obvestilo o požaru v bližini industrijskega parka Fairfield.

Policija podrobnosti dogodka še ni razkrila, so pa v povezavi s smrtjo dečka aretirali 14 otrok. Gre za 11 fantov in tri deklice, starih od 11 do 14 let. Vsi ostajajo v pridržanju in so osumljeni uboja.

"To je izjemno tragičen incident, v katerem je fant žal izgubil življenje," je za medije dejala Louise Jenkins s tamkajšnje policije. Prebivalce je pozvala, naj spoštujejo zasebnost družine umrlega dečka.