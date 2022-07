14-letnika pred utopitvijo rešil dron

Dečka, ki je plaval ob obali Valencije, je nenadoma potegnil močan tok, zaradi katerega je najstnik skoraj utonil. Rešilni jopič mu je priskrbel dron, samo zaradi njega pa se je fant lahko do prihoda reševalcev obdržal nad vodno gladino. Ker so vsi droni opremljeni tudi z varnostno kamero, je po spletu zaokrožil posnetek reševanja. Na njem lahko vidimo, kako se deček trudi plavati, a mu to ne uspeva, in kako mu zrakoplov ponudi rešilni jopič.