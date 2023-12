14-letno deklico, ki je izginila v Skopju, našli mrtvo

14-letna deklica iz Skopja, Vanja, ki je konec novembra izginila na poti v šolo in ki jo je iskala cela regija, je bila najdena mrtva. Njeno truplo so našli v bližini vasi Orman na obrobju makedonske prestolnice, kot pa je sporočilo državno tožilstvo, je bila deklica ubita na dan izginotja, torej 27. novembra, okoli 10. ure, torej približno dve uri in pol po ugrabitvi.

Le nekaj dni pred izginotjem Vanje pa je izginil tudi 74-letni frizer Pančo Žeževski iz Velesa, njegovo truplo so našli danes. Po mnenju policije so isti ljudje odgovorni za smrt frizerja in deklice, poroča hrvaški Index. Ministrstvo za notranje zadeve Makedonije je to potrdilo, hkrati pa so pojasnili, da je bil motiv za oba umora koristoljubje. Domnevni motiv za umor je sicer vse prej kot logičen, piše Index, ko se javnost sprašuje, za kakšno koristoljubje bi lahko šlo, ko sta žrtvi otrok in upokojenec.

Po prvih neuradnih informacijah, ki jih je pridobil makedonski Fokus, naj bi morilci želeli dobiti denar od Vanjinih staršev, v primeru Panča pa naj bi šlo za denar z njim povezane osebe. Vendar se Vanja in Pančo sploh nista poznala, niti nikoli srečala, je dejala njegova hči. "Niti moj oče niti nihče od naše družine te deklice ni poznal. Prvič slišim, da bi bil vzrok lahko koristoljubje, lahko pa rečem, da moj oče ni bil bogat človek," je dejala hči umorjenega frizerja. Pančo je izginil 22. novembra, dva dni kasneje pa je bilo izginotje prijavljeno policiji. Njegov zažgani avtomobil so pred dnevi našli v Skopju, gre pa za isti avtomobil, v katerem je bila odpeljana tudi Vanja. Osumljenih je pet oseb Aretirali so tudi očeta 14-letnice. Sinoči so ga pridržali in zaslišali ter se odločili, da ostane na policijski postaji. Za umor in ugrabitev Vanje ter Panča pa je osumljenih pet oseb, od tega so tri pridržane, vsi so makedonski državljani. Po poročanju virov Kanala 5 je storilec gradbeni podjetnik iz Skopja z začetnicami Lj. P. in je bil pridržan na Hrvaškem. On naj bi že od prej poznal umorjenega frizerja. "Prosim za najvišje kazni za storilce" Strašna tragedija je precej šokirala Severno Makedonijo, oglasil se je tudi župan skopske občine Centar, Goran Gerasimovski, ki je zahteval najvišje kazni za storilce tega pošastnega zločina.

