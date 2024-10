14 lukenj v avtomobilu nekdanjega predsednika: 'To je bilo načrtovano'

"V avtomobilu, s katerim sem se pripeljal, je 14 lukenj. To je bilo načrtovano. Namen je bil ubiti Eva," je dejal Morales. Pred tem je na Facebooku objavil videoposnetek, na katerem je razvidno, da sedi na sovoznikovem sedežu, voznik pa je bil ranjen, a je še naprej vozil.

Do incidenta prihaja v času vse večjih napetosti v državi med podporniki Moralesa in trenutnega predsednika Luisa Arca.

Morales, ki je državi vladal med letoma 2006 in 2019, je uradno vodja Gibanja za socializem (MAS), ki mu pripada tudi Arce. Kljub temu je med obema nastal politični razkol, podporniki Moralesa pa že tedne blokirajo ceste v središču države.

Vlada je v soboto opozorila, da skuša Morales z blokadami, ki ovirajo dobavo hrane in goriva, destabilizirati državo. Prepričana je, da so nekatere skupine, ki so povezane z Moralesom, oborožene, in dodala, da je bilo med odstranjevanjem blokad ranjenih 14 policistov.