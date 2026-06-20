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14 milijonov za barvanje bazena: namesto kraljevsko moder, algasto zelen

Washington, 20. 06. 2026 10.04 pred 56 minutami 2 min branja 4

Avtor:
N.L. STA
Odsevni bazen v Washingtonu poln alg

Odsevni bazen pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu, ki ga je dal predsednik Donald Trump obnoviti znancu in donatorju s Floride, je po več kot 14 milijonov dolarjev vrednem remontu, ki naj bi ga obarval v modro barvo, povsem pozelenel zaradi cvetenja alg. Obenem se lušči nova barva, ki bi morala bazen polepšati za praznovanje 250. obletnice ZDA 4. julija.

Natančen vzrok vseh težav še ni povsem jasen, uslužbenci vlade pa so začeli te dni v bazen dodajati nanomehurčke in nalivati peroksid, da pobijejo alge, je med drugim poročala televizija ABC. Varuhe okolja skrbi, da bodo ubili tudi vse divje živali, ki bi poskušale piti iz bazena.

Alge so prisotne vzdolž celotnega bazena in na sredini, kjer so nastale velike zelene zaplate. Bazen naj bi sicer ob veliki obletnici neodvisnosti ZDA v začetku julija zažarel v modri barvi - v istem odtenku, kot je na ameriški zastavi, a se barva lušči. Koščke barvnega premaza so iz vode potegnili tudi turisti.

Kako stanje komentira ministrstvo? "Voda v odsevnem bazenu je kristalno čista in naše službe zdaj sesajo odmrle alge, ki ležijo na dnu nekaterih delov bazena," je ministrstvo za notranje zadeve v sredo zvečer zapisalo v sporočilu v odgovoru na težave.

Za hidroizolacijo in barvanje dna bazena je šlo 14,7 milijona dolarjev.
Za hidroizolacijo in barvanje dna bazena je šlo 14,7 milijona dolarjev.
FOTO: AP

Alge so delale težave bazenu že skozi vso zgodovino in so bazen preplavile tudi po zadnji obnovi v času predsednika Baracka Obame. Vendar pa o tem takrat razen obiskovalcev parka nihče ni vedel dosti. Obama namreč tega ni razglašal na veliki zvon, v nasprotju s Trumpom, ki je zadnje tedne na novinarskih konferencah ali drugih dogodkih pogosto govoril o obnovi bazena in plesni dvorani, ki jo namerava postaviti v Beli hiši. Trump je prepričan, da bo obnovljeni bazen zdržal od 50 do 100 let.

Približno 600 metrov dolg bazen se razteza od spomenika nekdanjemu predsedniku Abrahamu Lincolnu proti spomeniku prvemu predsedniku ZDA Georgeu Washingtonu na travniku National Mall. Tam je imel leta 1963 svoj znameniti govor borec za državljanske pravice temnopoltih Martin Luther King mlajši.

Več kot 14 milijonov za barvanje

Trumpova obnova bazena je bila sporna od samega začetka, saj je posel brez javnega razpisa najprej dobilo podjetje Trumpovega donatorja in soseda v Palm Beachu na Floridi Johna Cafara, poroča New York Times. Cafaro je za Trumpove kampanje od leta 2016 nakazal skupaj 300.000 dolarjev.

Podjetje je dobilo 1,7 milijona dolarjev vredno pogodbo za namestitev sistema za čiščenje vode. Za zdaj naj bi namestili šele začasnega, trajnega pa bodo v kratkem. Za hidroizolacijo in barvanje dna bazena pa je ločeno 14,7 milijona dolarjev vredno pogodbo - prav tako brez javnega razpisa - dobilo podjetje iz Virginije, poroča New York Times. Tudi to ni šlo dobro, saj se barva že lušči.

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KOMENTARJI4

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lokson
20. 06. 2026 11.00
Neumorni ste.
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0 0
enajstdvanajst1
20. 06. 2026 10.53
ka pa te algicid not ne vlijejo vsak teden kot doma v bazenu pa ni alg??? Mogoče bom jaz moral iti tja da jim to povem da obstajajo kemikalije ki preprečijo nastanek alg v bazenih
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0 0
Andrej 007
20. 06. 2026 10.46
Če bi ga barvali v Ljubljani bi bilo še najmanj 10% dražje...
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-1
1 2
medusa
20. 06. 2026 10.23
A sta z Zokijem istega salabajzerja najela🥴🫩
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+2
4 2
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