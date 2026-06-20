14 milijonov za barvanje bazena: namesto kraljevsko moder, algasto zelen

Natančen vzrok vseh težav še ni povsem jasen, uslužbenci vlade pa so začeli te dni v bazen dodajati nanomehurčke in nalivati peroksid, da pobijejo alge, je med drugim poročala televizija ABC. Varuhe okolja skrbi, da bodo ubili tudi vse divje živali, ki bi poskušale piti iz bazena.

Alge so prisotne vzdolž celotnega bazena in na sredini, kjer so nastale velike zelene zaplate. Bazen naj bi sicer ob veliki obletnici neodvisnosti ZDA v začetku julija zažarel v modri barvi - v istem odtenku, kot je na ameriški zastavi, a se barva lušči. Koščke barvnega premaza so iz vode potegnili tudi turisti.

Kako stanje komentira ministrstvo? "Voda v odsevnem bazenu je kristalno čista in naše službe zdaj sesajo odmrle alge, ki ležijo na dnu nekaterih delov bazena," je ministrstvo za notranje zadeve v sredo zvečer zapisalo v sporočilu v odgovoru na težave.