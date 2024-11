14 minut za 14 življenj: Novi Sad, mesto, ki je obstalo

Novosadčani so 14 dni po tragediji, ki je na tamkajšnji železniški postaji vzela 14 življenj, za 14 minut ustavili življenje v mestu. Ob 11.52 je Novi Sad obstal. Ustavil se je promet, ljudje so se prikovali na mesto, na katerem so se znašli v tistem trenutku. V zrak je poletelo 14 črnih balonov. Oblastnikom s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu so sporočili, da še vedno terjajo prevzem odgovornosti za zrušenje nadstreška, ki je vzel toliko življenj.

Protestna akcija je ob 11.52 ustavila življenje v Novem Sadu. Prebivalci so ob uri nesreče obstali v znak solidarnosti z družinami 14 žrtev in zahtevali, da se prevzame odgovornost za tragedijo , ki je pred štirinajstimi dnevi vzela 14 življenj, še tri ljudi pa spravila v bolnišnico v resnem stanju z amputiranimi udi.

Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo današnje prizore iz Novega Sada med 11.52 in 12.06. Ob dogovorjeni uri so ljudje obstali, ne glede na to, kje so se znašli v tistem trenutku. Bodisi kot pešci med prečkanjem ceste ali pa vozniki sredi zavijanja. Največ se jih je ustavilo v središču mesta in na pomembnejših ulicah ter križiščih.

Številni so prišli tudi na prizorišče tragedije, ki ga označujejo prižgane sveče v spomin žrtvam. V zrak je poletelo 14 črnih balonov, katerih črke so sestavljale besedo "korupcija". Prav ta je po mnenju številnih Srbov razlog za tragedijo, ki se je zgodila 1. novembra. Očitajo, da je šlo za ubiranje bližnjic pri prenovi mestne železniške postaje.

Pristojni so sprva trdili, da zrušen nadstrešek ni bil vključen v prenovo, besni prebivalci pa so splet takoj zasuli z lastnimi posnetki "prej in potem", ki so jih postavili na laž. Po nekaj dneh je sicer odstopil infrastrukturni minister Goran Vesić, vendar protestniki vztrajajo, da to ni dovolj in zahtevajo, da se razkrije celotna veriga vpletenih v 69-milijonski projekt prenove, ki se je tako tragično končal.

K akciji "Novi Sad, ustavi se" in državljanski nepokorščini je pozivala tamkajšnja opozicija, saj tožilstvo še vedno ni izpostavilo nobenega osumljenca v primeru, čeprav so zaslišali 66 ljudi. Novosadskim kolegom so se pridružili tudi opozicijski poslanci v beograjskem parlamentu, ki so pred poslopjem srbske skupščine razvili črn trak in 14 minut v tišini stali na ulici, poroča Radiotelevizija Srbije (RTS). Slavna protestnika "na hladnem" Med protestniki pa ni bilo Miše Bačulova in Gorana Ješića, ki sta postala obraz največjega protesta, ki je po nesreči na ulice spravil 20.000 ljudi.

Bačulov je pred mestno hišo pripeljal traktor s prikolico polno smrdljive tekočine in jo zlil na ulico. Javni inštitut mu je očital, da je s fekalijami ogrozil zdravje ljudi, nato pa je razkril, da sploh ni šlo za gnojnico, ampak za pitno vodo iz vodovoda v Zrenjaninu, ki pa vladajoče strukture niti najmanj ne gane.

Zrušenje nadstreška pri železniški postaji v Novem Sadu FOTO: AP icon-expand

Ješić pa je posredoval, ko sta dva moža v civilnih oblačilih iz množice brez pojasnil potegnila protestnika in ga začela molče vlačiti neznano kam. Na pozive jeznih opazovalcev se nista odzivala, nato pa je pritekel Ješić in ju odrinil. Policijsko značko je nato pokazal le eden od njiju, drugi je svoj obraz še vedno skrival.