Identificirali vseh 59 smrtnih žrtev požara, v Kočanih zevajo prazni grobovi

Medtem komunalni delavci v Kočanih s praznimi krstami merijo in kopljejo grobove za žrtve tragedije. S fotografij je razvidno, da so z gradbenimi stroji izkopali vsaj 15 mest.

Iz centra za krizno upravljanje so sporočili, da bodo pogrebi žrtev v različnih krajih po državi potekali v četrtek. Največ žrtev je bilo sicer iz Kočanov, pa tudi iz Skopja, Štipa in Makedonske Kamenice.

Minister Toškovski je na novinarski konferenci v Skopju še povedal, da so glede požara, ki se je v polnem klubu med koncertom razširil samo v nekaj minutah, zaslišali že 71 prič, da bi razjasnili tragedijo, zaradi katere so v državi razglasil sedemdnevno žalovanje.

Predsednica makedonskega združenja novinarjev Ivona Talevska je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug povedala, da sta med priprtimi tudi nekdanji gospodarski minister Kreshnik Bekteshi in nekdanja državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Razmena Čekić-Đurović.

Toškovski je še povedal, da so med preiskavami pri dveh osebah z ministrstva za gospodarstvo zasegli tehnično opremo, dokumentacijo in orožje. Preiskavo so izvedli tudi pri odgovornih v nočnem klubu ter v mestni hiši.

Toškovski je še povedal, da so med preiskavami pri dveh osebah z ministrstva za gospodarstvo zasegli tehnično opremo, dokumentacijo in orožje. Preiskavo so izvedli tudi pri odgovornih v nočnem klubu ter v mestni hiši.

Za neodvisno preiskavo lokalne policiste zamenjali

Za zagotovitev popolnoma neodvisne in učinkovite preiskave pa so vodstvo lokalne policije v Štipu in Kočanih zamenjali s policisti iz Skopja, je dodal. Poudaril je, da s tem ne prejudicirajo nikogaršnje krivde, temveč želijo zagotoviti, da bo preiskava potekala brez pritiskov, sumničenj ali neupravičenih vplivov.