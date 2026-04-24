1400 avtomobilov, leteča vozila, avtonomna vožnja in humanoidni roboti

Domača ponudba električnih vozil je na Kitajskem tako doživela velik razcvet, tudi po zaslugi za evropske proizvajalce nedosegljivo nizkih cen. Proizvajalci, kot so BYD, Xiaomi in Xpeng, poleg tega v svoja vozila v velikem obsegu vključujejo tehnologijo na osnovi umetne inteligence s poudarkom na avtonomni vožnji. Po navedbah Reuterska tako kitjaska avtomobilska industrija drvi proti naslednji prelomnici. Naslednja generacija električnih vozil ne bo le povezana z omrežjem, temveč bodo vozila delovala kot samorazumni stroji na kitajskih čipih in programski opremi.

Na kitajskem avtomobilskem trgu so nekoč prevladovale tuje znamke, kot so Volkswagen, Toyota in BMW, a je njihov tržni delež v zadnjih letih močno upadel. Kitajski avtomobilski proizvajalci so namreč v tem obdobju močno pospešili razvoj in na krilih elektrifikacije kitajskega voznega parka dosegli krepko rast.

Avtomobili kitajskih znamk hitro prodirajo tudi na evropski trg, kar analitiki pripisujejo predvsem njihovim občutno nižjim cenam. Evropska komisija je v odzivu med drugim uvedla višje uvozne carine zanje, kar je utemeljila z nelojalno konkurenco, ki jo predstavljajo zaradi obsežnih subvencij kitajskih oblasti.

Kitajski najnovejši petletni načrt, objavljen v začetku letošnjega leta, je predstavil načrt za "AI Plus", nacionalni projekt za vgradnjo sistemov umetne inteligence v proizvodnjo, zdravstvo in skoraj vse druge vidike gospodarstva. Del tega cilja je prekiniti kitajsko odvisnost od vrhunskih polprevodnikov, kjer prevladujejo ZDA, navaja Reuters.

"Ni več razlike med tehnološkim in avtomobilskim podjetjem," je novinarjem povedal Nissanov direktor za Kitajsko, Stephen Ma. "Vozilo, razvito z umetno inteligenco, je veliko hitrejše." Dolgoročni vložki so ogromni, navajajo analitiki.

Kitajski proizvajalci avtomobilov so zdaj tako napredni, da povsem obračajo svetovno avtomobilsko industrijo, je dejal Francois Roudier, generalni sekretar Mednarodne organizacije proizvajalcev motornih vozil, federacije trgovinskih skupin, ki predstavlja svetovno avtomobilsko industrijo. "Ne gre za prehod, to je revolucija."

Kot je razbrati iz predstavitev na 380.000 kvadratnih metrov velikem prizorišču avtomobilskega salona, naslednji mejnik v kitajski avtomobilski ponudbi predstavljajo za evropske razmere nadpovprečno velika prestižna električna terenska vozila. Povpraševanje po njih namreč hitro narašča.

Proizvajalci napovedujejo tudi pospešen razvoj letečih vozil, ki naj bi bila že v nekaj letih pripravljena na množično proizvodnjo. Ob tem razvijajo tudi humanoidne robote, s čimer želijo dodatno izkoristiti tehnologijo avtonomnega upravljanja.

Salon Auto China so danes odprli za strokovno javnost in predstavnike medijev, od torka pa bo odprt za širšo javnost. Organizatorji pričakujejo skupno približno milijon obiskovalcev.