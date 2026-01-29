146 svetlobnih let stran odkrili potencialno bivalen nov planet

"Kandidat za planet, ki bi lahko bil izjemno podoben Zemlji, ima eno potencialno veliko razliko: njegova površina bi lahko bila hladnejša od vedno zamrznjenega Marsa", piše na spletni strani Nasa.gov. Planet je najverjetneje skalnat, nekoliko večji od Zemlje, kroži pa okoli zvezde, podobne Soncu, ki je oddaljena približno 146 svetlobnih let.

Planet z uradnim imenom 'HD 137010 b' je po ocenah okoli šest odstotkov večji od Zemlje. Mednarodna ekipa znanstvenikov iz Avstralije, Združenega kraljestva, ZDA in Danske je planet identificirala z uporabo podatkov, ki jih je leta 2017 zbrala podaljšana misija Nasinega vesoljskega teleskopa Kepler, znana kot K2. Znanstveniki so povedali, da ima planet orbito, podobno Zemljini, približno 355 dni, poroča Guardian.

Raziskovalci verjamejo, da ima planet "približno 50-odstotno možnost, da se nahaja v bivalnem območju" zvezde, okoli katere kroži."Kar je pri tem planetu velikosti Zemlje zelo vznemirljivo, je to, da je njegova zvezda od našega osončja oddaljena le približno 150 svetlobnih let", je dejala ena od soavtoric raziskave Chelsea Huang.