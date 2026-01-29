Naslovnica
Tujina

146 svetlobnih let stran odkrili potencialno bivalen nov planet

Washington, 29. 01. 2026 10.36 pred 1 uro 2 min branja 42

Avtor:
Ne.M.
Koncept novega planeta

Astronomi so odkrili potencialno bivalen nov planet. Od nas je oddaljen približno 146 svetlobnih let, je velikosti Zemlje in ima podobne pogoje kot Mars. Temperatura planeta pa bi lahko bila tudi pod –70 stopinj Celzija. Pogovorno so ga zato poimenovali kar 'mrzla Zemlja'.

"Kandidat za planet, ki bi lahko bil izjemno podoben Zemlji, ima eno potencialno veliko razliko: njegova površina bi lahko bila hladnejša od vedno zamrznjenega Marsa", piše na spletni strani Nasa.gov. Planet je najverjetneje skalnat, nekoliko večji od Zemlje, kroži pa okoli zvezde, podobne Soncu, ki je oddaljena približno 146 svetlobnih let.

Planet z uradnim imenom 'HD 137010 b' je po ocenah okoli šest odstotkov večji od Zemlje. Mednarodna ekipa znanstvenikov iz Avstralije, Združenega kraljestva, ZDA in Danske je planet identificirala z uporabo podatkov, ki jih je leta 2017 zbrala podaljšana misija Nasinega vesoljskega teleskopa Kepler, znana kot K2. Znanstveniki so povedali, da ima planet orbito, podobno Zemljini, približno 355 dni, poroča Guardian.

Raziskovalci verjamejo, da ima planet "približno 50-odstotno možnost, da se nahaja v bivalnem območju" zvezde, okoli katere kroži."Kar je pri tem planetu velikosti Zemlje zelo vznemirljivo, je to, da je njegova zvezda od našega osončja oddaljena le približno 150 svetlobnih let", je dejala ena od soavtoric raziskave Chelsea Huang.

FOTO: NASA

Planet so opazili, ko je za kratek trenutek prečkal svojo zvezdo, kar je povzročilo minimalno zatemnitev svetlobe. Ta šibek signal je sprva zaznala skupina (takrat še) laičnih znanstvenikov – med njimi tudi prvi avtor študije, Alexander Venner, ko je bil še dijak.

"Prispeval sem k temu državljanskemu znanstvenemu projektu Planet Hunters, ko sem bil še v srednji šoli, in prav ta izkušnja je veliko pripomogla na moji poti v raziskovanje", je povedal Venner, ki je kasneje dokončal doktorat. 

Zvezda, okoli katere kroži 'HD 137010 b', je hladnejša in temnejša od našega Sonca, kar pomeni, da je površinska temperatura planeta bolj podobna Marsu in bi lahko bila pod –70 stopinj Celzija.

Razlagalnik

Svetlobno leto je enota za merjenje razdalje, ki jo svetloba prepotuje v enem koledarskem letu. Ker svetloba potuje s hitrostjo približno 300.000 kilometrov na sekundo, je eno svetlobno leto izjemno velika razdalja – približno 9,46 bilijonov kilometrov. Potovanje na razdaljo 146 svetlobnih let bi s trenutno najhitrejšimi vesoljskimi plovili, kot je sonda Parker Solar Probe, ki dosega hitrosti okoli 700.000 km/h, trajalo več kot 200.000 let. To podčrtuje ogromne razdalje v vesolju in izzive, povezane z raziskovanjem eksoplanetov.

Vesoljsko teleskop Kepler je bil izstreljen s strani Nase leta 2009 z namenom iskanja planetov velikosti Zemlje, ki krožijo okoli drugih zvezd. Uporabljal je metodo tranzita, pri čemer je meril majhne padce svetlosti zvezde, ko jo je planet prečkal. Po okvari dveh žiroskopov leta 2013 je bil Kepler preusmerjen v novo misijo, imenovano K2. Misija K2 je omogočila nadaljnje opazovanje zvezd in planetov, čeprav z nekoliko manj natančnimi podatki kot prvotna misija. Podatki iz misije K2 so bili ključni za odkritje planeta HD 137010 b.

Bivalno območje je območje okoli zvezde, kjer je temperatura na površini skalnatega planeta dovolj blaga, da bi lahko obstajala tekoča voda. Tekoča voda je ključna sestavina za življenje, kot ga poznamo na Zemlji. Če je planet preblizu zvezde, lahko voda izhlapi, če pa je predaleč, lahko zamrzne. Planet, ki kroži znotraj bivalnega območja svoje zvezde, ima zato večje možnosti, da je na njem prisotna tekoča voda in s tem potencial za razvoj življenja. Vendar pa bivalno območje ni edini dejavnik; pomembni so tudi drugi elementi, kot so atmosfera, geološka aktivnost in prisotnost magnetnega polja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
planet bivanje -70 stopinj vesolje

KOMENTARJI42

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zalchi
29. 01. 2026 12.38
Naj mi en razloži, kaj rinego na zamrznjene planete 146 let oddaljene od nas? Zadeva je zanimiva lih toliko, kot avto na parni pogon. Niti teoretično ne bo nikoli bivalen. Tud Mars se ne bo nikoli več ogrel. Energijo raje usmerite v resevanje tega planeta
Odgovori
0 0
EANkoda
29. 01. 2026 12.36
A lahko pustite druge planete pri miru? Vse povsod se smeti…
Odgovori
0 0
brabusednet
29. 01. 2026 12.32
Kako pa tja priti mogoče z Falkonom Golob odfrči.
Odgovori
-1
0 1
krpati
29. 01. 2026 12.29
Ga je že amerika zakupila....v zameno za grenladnijo.....
Odgovori
+2
2 0
Rock8
29. 01. 2026 12.25
Kr štartite....raje se osredotočite na ohranjanje naše zemlje
Odgovori
0 0
300 let do specialista
29. 01. 2026 12.21
A lahko romunskega pernatega troživkastega Robija kar tja pošljete?
Odgovori
+1
2 1
fverdi
29. 01. 2026 12.18
A so že začeli prodajat parcele tam gor, baje da so parcele na Luni že vse razprodane?
Odgovori
+1
1 0
kinimod
29. 01. 2026 12.16
Maljevac, dejmo gor 100 stanovanj !
Odgovori
+1
2 1
prizdravi
29. 01. 2026 12.10
Tile znanstveniki so kljub vsemu koristni, ker nam dajejo vedeti, da je Zemlja nenadomestljiva. Če bi teoretično (!) po 150 letih potovanja s svetlobno hitrostjo prispeli na planet, ki bi nas sprejel s 70 stopinjami pod ničlo, nam je lahko jasno, da se je treba za ohranitev našega planeta precej bolj potruditi.
Odgovori
+3
3 0
Mambo
29. 01. 2026 12.06
Če računaš, da je eno svetlobno leto 9,46 bilijona km, bo prej konec civilizacije.
Odgovori
+1
1 0
KOdOvce
29. 01. 2026 12.18
Konc civilizacije bo zgleda v roku 5 let
Odgovori
0 0
osservatore
29. 01. 2026 12.02
Muska in prjatle globoko zamrznt in jih poslat na to novo "zemljo". Tam lahklo serejo dalje.
Odgovori
+6
6 0
Uporabnik1888402
29. 01. 2026 11.58
Kdaj boste dojeli, da je Zemlja le ena.
Odgovori
+6
7 1
kryptix
29. 01. 2026 12.03
Ena je dokaz da jih je lahko več. Da pa bomo obtičali tu za vedno pa drži..
Odgovori
+6
6 0
Yoda
29. 01. 2026 11.56
Popolno zapravljanje časa... Trenutno je na Zemlji "rok trajanja " ene civilizacije okoli 2000 let. Razvitejše galaktične civilizacije pa okoli 200.000 let.... preden se uničijo same, ali zaradi katastrofe.
Odgovori
-4
1 5
Uporabnik1888402
29. 01. 2026 11.59
Mogoce v Yodinem svetu ...
Odgovori
+2
3 1
kryptix
29. 01. 2026 12.10
2000 za eno ljudstvo (Rimljani,..) ne pa civilizacijo. Vsi smo del iste civilizacije od opic dalje.
Odgovori
+2
2 0
KOdOvce
29. 01. 2026 12.20
Kaj pa višja civilizacija, ki se pripelje zadi za cerkvijo v Žalcu? Na neslišn pogon?
Odgovori
0 0
kryptix
29. 01. 2026 12.28
In kaj si kadil? Haha dej podaj ker vidim da pribije.
Odgovori
0 0
Yoda
29. 01. 2026 12.34
Svet je samo eden...No ja... mogoče v Yodinem času... naj bo sila s teboj!!!
Odgovori
0 0
Crazy_Horse
29. 01. 2026 11.50
pa to je čist blizu sam še yugota vžgem pa grem
Odgovori
+6
6 0
Ol77
29. 01. 2026 11.41
a sploh kdo še vrjame tem pravljicam🤣🤣🤣
Odgovori
-3
5 8
E.Nigma
29. 01. 2026 11.40
Jaz bi šel tja
Odgovori
+3
4 1
klop12
29. 01. 2026 11.35
kul, nej se Musk in njegovi prjateljčki kr tja odpravijo raziskovat. Bo za par milijonov let mir na Zemlji
Odgovori
+7
7 0
Komentator aligator
29. 01. 2026 11.46
Saj leta so le številka😄
Odgovori
+1
1 0
Komentator aligator
29. 01. 2026 11.34
Iščite naprej +25stopinj mora bit
Odgovori
+8
8 0
Jerry321
29. 01. 2026 11.27
“Le” 150 svetlobnih let 😂
Odgovori
+6
6 0
SpamEx
29. 01. 2026 11.30
To je še vedno samo trenutek za vesolje
Odgovori
+2
5 3
Cmrlj3
29. 01. 2026 11.41
SpamEx, svetlobna leta so enota za razdaljo, ne za čas.
Odgovori
+0
3 3
SpamEx
29. 01. 2026 11.46
haha lol.....svetlobno leto pomeni koliko časa potrebuje svetloba da prepotuje določeno razdaljo
Odgovori
+1
2 1
SpamEx
29. 01. 2026 11.52
vesolje je prostor in čas
Odgovori
+3
4 1
SpamEx
29. 01. 2026 11.55
oz kakšno razdaljo svetloba opravi v enem letu. eno leto pa je časovno obdobje
Odgovori
+2
3 1
kryptix
29. 01. 2026 11.56
Oba imata prav. Mi računamo tako zato da je lažje ker v kilometrih bi bilo pol članka samo ena enka in ničle čez cel članek. Ampak folk bi lažje razumel kilometre tudi če nebi znal povedat kako se reče številki ki ima enajst ničel
Odgovori
+3
3 0
annonymo95
29. 01. 2026 12.06
svetloba v enem letu prepotuje cca 9,46 bilijona kilometrov, 9,46 x 150 = 1419 bilijonov km, toliko je oddaljen planet
Odgovori
0 0
KaiC
29. 01. 2026 12.06
Kryptix - mislim, da nas je večina razumela kaj je SpamEx napisal. Večina ve kaj so svetlobna leta.
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
29. 01. 2026 12.07
vesolje brez časa nebi obstajalo
Odgovori
0 0
kryptix
29. 01. 2026 12.15
Ampak za svetlobo čas ne obstaja dobesedno...
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
29. 01. 2026 12.19
Svetloba brez časa nebi obstajala
Odgovori
0 0
kryptix
29. 01. 2026 12.25
Čas je večen Vesolje pa ni večno. Ko vse galaksije izginejo bo čas tekel dalje samo nebo merljiv ker nebo nič kar bi ga izmerilo.
Odgovori
0 0
SpamEx
29. 01. 2026 12.26
Einstein je vesolje poimenoval spacetime zato ker sta prostor in čas neločljivo povezana
Odgovori
0 0
SpamEx
29. 01. 2026 12.26
kryptix tudi prazen prostor je del vesolja
Odgovori
0 0
kryptix
29. 01. 2026 12.32
Mi smo ujetniki prostora in časa tega vesolja. Če obstaja drugo vesolje imajo tam tudi čas in če naše vesolje izgine bo tam še vedno tekel čas tule pa samo v teoriji v praksi pa nebo merljiv.
Odgovori
0 0
bibaleze
