146 svetlobnih let stran odkrili potencialno bivalen nov planet

"Kandidat za planet, ki bi lahko bil izjemno podoben Zemlji, ima eno potencialno veliko razliko: njegova površina bi lahko bila hladnejša od vedno zamrznjenega Marsa", piše na spletni strani Nasa.gov. Planet je najverjetneje skalnat, nekoliko večji od Zemlje, kroži pa okoli zvezde, podobne Soncu, ki je oddaljena približno 146 svetlobnih let.
Planet z uradnim imenom 'HD 137010 b' je po ocenah okoli šest odstotkov večji od Zemlje. Mednarodna ekipa znanstvenikov iz Avstralije, Združenega kraljestva, ZDA in Danske je planet identificirala z uporabo podatkov, ki jih je leta 2017 zbrala podaljšana misija Nasinega vesoljskega teleskopa Kepler, znana kot K2. Znanstveniki so povedali, da ima planet orbito, podobno Zemljini, približno 355 dni, poroča Guardian.
Raziskovalci verjamejo, da ima planet "približno 50-odstotno možnost, da se nahaja v bivalnem območju" zvezde, okoli katere kroži."Kar je pri tem planetu velikosti Zemlje zelo vznemirljivo, je to, da je njegova zvezda od našega osončja oddaljena le približno 150 svetlobnih let", je dejala ena od soavtoric raziskave Chelsea Huang.
Planet so opazili, ko je za kratek trenutek prečkal svojo zvezdo, kar je povzročilo minimalno zatemnitev svetlobe. Ta šibek signal je sprva zaznala skupina (takrat še) laičnih znanstvenikov – med njimi tudi prvi avtor študije, Alexander Venner, ko je bil še dijak.
"Prispeval sem k temu državljanskemu znanstvenemu projektu Planet Hunters, ko sem bil še v srednji šoli, in prav ta izkušnja je veliko pripomogla na moji poti v raziskovanje", je povedal Venner, ki je kasneje dokončal doktorat.
Zvezda, okoli katere kroži 'HD 137010 b', je hladnejša in temnejša od našega Sonca, kar pomeni, da je površinska temperatura planeta bolj podobna Marsu in bi lahko bila pod –70 stopinj Celzija.
Svetlobno leto je enota za merjenje razdalje, ki jo svetloba prepotuje v enem koledarskem letu. Ker svetloba potuje s hitrostjo približno 300.000 kilometrov na sekundo, je eno svetlobno leto izjemno velika razdalja – približno 9,46 bilijonov kilometrov. Potovanje na razdaljo 146 svetlobnih let bi s trenutno najhitrejšimi vesoljskimi plovili, kot je sonda Parker Solar Probe, ki dosega hitrosti okoli 700.000 km/h, trajalo več kot 200.000 let. To podčrtuje ogromne razdalje v vesolju in izzive, povezane z raziskovanjem eksoplanetov.
Vesoljsko teleskop Kepler je bil izstreljen s strani Nase leta 2009 z namenom iskanja planetov velikosti Zemlje, ki krožijo okoli drugih zvezd. Uporabljal je metodo tranzita, pri čemer je meril majhne padce svetlosti zvezde, ko jo je planet prečkal. Po okvari dveh žiroskopov leta 2013 je bil Kepler preusmerjen v novo misijo, imenovano K2. Misija K2 je omogočila nadaljnje opazovanje zvezd in planetov, čeprav z nekoliko manj natančnimi podatki kot prvotna misija. Podatki iz misije K2 so bili ključni za odkritje planeta HD 137010 b.
Bivalno območje je območje okoli zvezde, kjer je temperatura na površini skalnatega planeta dovolj blaga, da bi lahko obstajala tekoča voda. Tekoča voda je ključna sestavina za življenje, kot ga poznamo na Zemlji. Če je planet preblizu zvezde, lahko voda izhlapi, če pa je predaleč, lahko zamrzne. Planet, ki kroži znotraj bivalnega območja svoje zvezde, ima zato večje možnosti, da je na njem prisotna tekoča voda in s tem potencial za razvoj življenja. Vendar pa bivalno območje ni edini dejavnik; pomembni so tudi drugi elementi, kot so atmosfera, geološka aktivnost in prisotnost magnetnega polja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.