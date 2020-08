V bližini Suffolka zagorelo v tovarni steklenih vlaken

Britanski mediji poročajo, da je na letališču Parham, potem ko je v bližini letališke steze zagorelo, eksplodiralo. Na kraj dogodka so takoj odhitele številne gasilske patrulje in osebje nujne pomoči, saj se je ogenj razširil v bližino nevarnih materialov na letališču. Reševalne službe so na kraj dogodka v Parham blizu Woodbridgea poklicali okoli 10. ure po lokalnem času.

Fotografije prikazujejo oblake črnega dima, ki ga je moč opaziti kilometre stran. Okoliške prebivalce so lokalne oblasti že opozorile, naj imajo zaprta vsa okna in vrata, prav tako pa so vsem voznikom svetovali, naj se izogibajo območju.

Oblasti so sporočile, da so gasilci obkrožili ogenj v stavbi, ki se uporablja pri proizvodnji oblikovanja steklenih vlaken, in "dobro napredujejo". Tiskovni predstavnik gasilske službe je dejal: "Vzpostavili so ustrezne ukrepe in kordone za zagotovitev varnosti vseh, saj je pri stavbi te starosti mogoče, da je prisoten azbest." Vse ljudi so tudi prešteli in zaenkrat žrtev ni, čeprav so na prizorišču tudi policisti in reševalci, poroča Suffolk News.