15 imen, ki bi lahko nasledila pokojnega Franšiščka

Evropa

Vatikanski državni tajnik Pietro Parolin je bil skoraj ves čas Frančiškovega papeževanja številka dve v Vatikanu. Italijan je član papeškega sveta kardinalov, svetovalnega telesa, in je imel ključno vlogo pri zgodovinskem dogovoru med Svetim sedežem in Kitajsko o imenovanju škofov iz leta 2018.

Poznavalci kot možnega Frančiškovega naslednika velikokrat omenjajo tudi jeruzalemskega latinskega patriarha Pierbattisto Pizzaballo, najvišjega predstavnika katoliške cerkve na Bližnjem vzhodu z nadškofijo, ki obsega Izrael, palestinska ozemlja, Jordanijo in Ciper.

Zelo pogosto se kot možni novi papež v Vatikanu omenja tudi madžarski nadškof Peter Erdo. Je intelektualec in ugleden strokovnjak za kanonsko pravo in je priznan zaradi svoje odprtosti do drugih verstev. V preteklosti je bil pod drobnogledom zaradi povezanosti z vlado Viktorja Orbana. Je konservativen glede vprašanj, kot so homoseksualne poroke in razvezani, ki se ponovno poročijo.