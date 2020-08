15 let po napadu na Haririja bo sodišče izreklo sodbo

Sodišče bo danes izreklo sodbo v primeru umora Haririja, za katerega so obtoženi štirje pripadniki Hezbolaha. Obtoženi so zarote s ciljem umora Haririja in 21 drugih ljudi. Sodijo jim v odsotnosti.

"Sodni senat je mnenja, da sta Sirija in Hezbolah lahko imela motiv za odstranitev Haririja in njegovih političnih zaveznikov, vendar pa ni dokazov, da je bilo vodstvo Hezbolaha vpleteno v umor in ni direktnih dokazov o vpletenosti Sirije," je povedal sodnik Re. Ugotovili so tudi, da je napad izvedel samomorilski napadalec, da pa njegove identitete ni bilo mogoče ugotoviti.