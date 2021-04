'Kralj odsotnosti' 15 let prejemal plačo za delo, ki ga ni nikoli opravljal

66-letnik je počival kar 15 let in prejemal plačo.

Policija je med preiskavo pridobila dokaze o "delavčevi" odsotnosti in plačilnih listah ter tudi izjave zaposlenih na oddelku, kjer naj bi delal. Leta 2005 naj bi moški grozil direktorici bolnišnice, ki je proti njemu želela uvesti disciplinski postopek. Direktorica se je kmalu za tem upokojila, zaposleni pa je nadaljeval s svojimi izostanki, ki jih novi direktor in kadrovski oddelek nikoli nista preverjala, so ugotovili policisti.

Leta 2016 je vlada sprejela nov zakon, ki je zaostril boj proti odsotnostim na delovnem mestu v javnem sektorju, potem ko so v več odmevnih preiskava razkrili, da gre za razširjen problem.

V eni od preiskav je policija s tajnimi nadzornimi kamerami ujela 35 delavcev v mestni hiši v Sanremu, ki so vsaj dve leti goljufali sistem beleženja opravljenega delovnega časa. Zaposleni so namreč z uporabo kartic zabeležili svoj prihod na delovno mesto, nato pa odšli po drugih opravkih, kot je vožnja s kanuji ali pa nakupovanje. V nekem drugem primeru pa so kamere ujele policista, ki je delal in prebival v isti stavbi, kako se je v spodnjicah prišel 'poštemljati', nato odšel nazaj v posteljo.