15 let zapora za vodjo trgovine z ljudmi. Povezan s trupli v tovornjaku v Veliki Britaniji

Vodja tolpe, 45-letni Hong, je bil danes obsojen zaradi tihotapljenja ljudi v Veliko Britanijo. Belgijsko sodišče ga je namreč povezalo s tovornjakom, v katerem so oktobra 2019 na britanskem industrijskem območju odkrili 39 trupel. Za ostalih 22 osumljencev, med katerimi je večina Vietnamcev ali Belgijcev vietnamskega porekla, pa so tožilci zahtevali kazni od enega do deset let zapora.