15-letna hčerka Trumpove svetovalke se želi pravno osamosvojiti od staršev

15-letna Claudia Conway, hčerka svetovalke Bele hiše in vodje zadnje predsedniške kampanje Donalda Trumpa Kellyanne Conway, je sporočila, da se namerava pravno osamosvojiti od staršev. Kot razlog je navedla leta travm, zlorabe iz otroštva ter nestrinjanje s službo svoje mame in političnimi prepričanji obeh staršev. Tako Kellyanne kot njen mož George sta sicer napovedala odstop s položajev slab dan po tem, ko je Claudia naznanila svojo odločitev.

icon-expand Kellyanne Conway FOTO: AP

Svetovalka Bele hiše Kellyanne Conway, ki je bila znana kot ena izmed najbolj gorečih (in kontroverznih) zagovornic ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je sporočila, da se s koncem meseca umika s položaja. Tudi njen mož George Conway, ki pa je – zanimivo – znan kot velik nasprotnik Trumpa, se je odločil, da se bo umaknil s projekta Lincoln. To je projekt skupine republikancev, ki pa ne podpirajo aktualnega predsednika oziroma se aktivno trudijo, da bi preprečili njegovo ponovno izvolitev na novembrskih volitvah. Aprila 2020 so javno podprli demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna.

Kellyanne in George Conway imata štiri najstniške otroke – Charlotte, Vanesso in dvojčka Georgea IV in Claudio. 15-letna Claudia je TikTok vplivnica, ki je postala znana predvsem po svojih političnih sporočilih, v katerih je nadvse ostra do Trumpa in drugih republikancev. Predsednika je označila za grozno osebo, Teda Cruzaza ogabneža, svojo mamo pa obtožila "ponotranjene mizoginije". Claudia sama sebe opisuje kot levičarko in liberalko ter podpornico gibanja Črna življenja štejejo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zaradi velikega nasprotovanja politiki in delu svojih staršev je pred kratkim z objavo na družbenem omrežju Twitter sporočila, da se je odločila za emancipacijo oziroma pravno osamosvojitev od staršev. Čeprav je njen oče nasprotnik Trumpa, je zapisala, da se politično z njim ne strinja niti glede ene stvari. "Po naključju imava oba dovolj zdrave pameti, ko gre za našega aktualnega predsednika. Nehajte ga poveličevati,"je tvitnila. Svojo mamo je obtožila, da ji gre le za slavo in denar in da je sebična, saj že več let opazuje svoje otroke, kako trpijo, pa še vedno nadaljuje po tej službeni poti. Svojo odločitev o emancipaciji je Claudia sporočila le 24 ur, preden je njena mama odstopila s položaja. Kot razlog je navedla "leta otroških travm in zlorabe". Ameriška odvetnica Megan Foster, ki se ukvarja z družinskim pravom, je za Chicago Tribunerazložila, da je pri tem procesu tako, kot da bi se otrok ločeval od svojega starša. Tovrstne primere, tako kot skrbniške primere in ločitve, obravnavajo na sodiščih za družinske zadeve. Breme dokaza je na otroku, ki mora sodišču dokazati, da je emancipacija zanj najboljša stvar in da je sposoben (v tem primeru sposobna) finančno poskrbeti zase.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke