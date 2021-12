15-letni Sven na božični večer dobil novo srce

Božični večer je veliko sreče in obilo radosti prinesel v družino 15-letnega Svena iz hrvaškega mesta Županja. Svenu so namreč presadili srce in s tem je dobil priložnost za novo življenje. Operacija je trajala dobrih sedem ur, 15-letnika pa sedaj čaka dolgotrajno okrevanje. Njegova mama verjame, da bo tudi to bitko dobil, saj je močen in vztrajen fant.

Presaditev je opravila kirurška ekipa za transplantacije na pediatrični kliniki Rebro v Zagrebu. Operacija se je začela ob 6.30, končala pa ob 13.20, poroča hrvaški Index. Zdravniki so sporočili, da Sven zdaj uspešno okreva. "Ko sem dan prej, pred božičnim večerom, ob 18. uri prejela klic iz zagrebškega kliničnega centra, da so našli srce, ki za Svena pomeni življenje, sem bila popolnoma šokirana. Solze so mi tekle in kar nisem mogla verjeti, kaj slišim," je dejala mama Đurđica Šumanovac. icon-expand Z zahtevno operacijo je Sven dobil novo priložnost. (slika je simbolična) FOTO: Dreamstime Na prihodnje božične večere bo praznoval svoje novo rojstvo, temu pravijo srčni rojstni dan, je še dodala mama. Zahvala gre specialistom kardiokirurgije, ki so njenemu sinu zagotovili novo prihodnost. 15-letni Sven je šest mesecev čakal na novo srce. Sven in njegov leto dni starejši brat Leon imata namreč diagnosticirano Danonovo bolezen, redko gensko bolezen, ki prizadene okoli 100 ljudi po vsem svetu. Zaradi pomanjkanja določenih genov telo ne razgrajuje sladkorja, kar povzroča poslabšanje delovanja srca, mišic in vida. Če se stanje poslabša, lahko končajo na invalidskem vozičku, obstaja pa možnost, da se jim vsak trenutek ustavi srce. Prav tako so jima diagnosticirali hipertrofično restriktivno kardiomiopatijo. Različna zdravljenja in terapije stanja bistveno ne izboljšajo, zato jima je preostala le še presaditev srca. Po besedah mame je imel Sven v zadnjem času že zelo nizek krvni pritisk, pogosto je imel vrtoglavice, ni mogel jesti in ni imel več moči, da bi vstal iz postelje. Starejši brat trenutno ni na seznamu za presaditev, ker je njegovo stanje veliko boljše kot Svenovo, je zaključila njuna mama.