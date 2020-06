15-letnica prekolesarila 1200 kilometrov in poškodovanega očeta pripeljala domov

Z 20 dolarji sta kupila majhno roza kolo, brez prestav. 8. maja pa sta se nato podala na pot - oče je sedel na sedežu, Jyoti pa je stala pred njim in poganjala pedala, vse njuno imetje sta pospravila v en nahrbtnik."Bilo me je strah. Roke in noge so me bolele, a ljudje, ki sva jih srečala na poti, so mi dajali moč in pogum," se spominja 15-letnica.

Njena zgodba je vzbudila pozornost svetovne javnosti in v Indiji sprožila debato o težavah migrantskih delavcev, ki so se v času epidemije znašli brez vsega. Kar dva meseca so bile indijske avtoceste polne delavcev, ki so se poskušali vrniti domov. V času krize koronavirusa je v Indiji zaposlitev izgubilo okoli 100 milijonov ljudi. Številni so, tako kot Mohana, obtičali v večjih mestih, kjer so bili zaposleni, denar pa so pošiljali družini. V času krize in omejevalnih ukrepov vlade pa je njihova edina možnost preživetja postala vrnitev v domače vasi.

A vse od konca marca do maja je bil indijski javni prevoz popolnoma zaprt – milijoni so se tako domov odpravili kar peš, svetovni mediji pa so v tem času poročali tudi o migrantskih delavcih, ki so zaradi lakote med potjo umrli. Indijska vlada se je nato odzvala s potniškimi vlaki, ki naj bi delavce prepeljali domov, a v maju je po poročanju NPR na teh vlakih umrlo vsaj 80 ljudi – ti so bili že ob vkrcanju zaradi lakote v tako slabem stanju, da poti niso preživeli.