15-letnik molči, pretreseni dijaki bežali skozi okna in se skrivali pod mizami

Tokratni strelski napad se je zgodil v srednji šoli v kraju Oxford Township, ki je od Detroita oddaljen 48 kilometrov. Dijaki so za televizijo CNN pojasnili, da so, potem ko so zaslišali prve strele, hitro ukrepali. "Slišali smo dva strela, nakar je učitelj stekel v razred in zaklenil učilnico. Pred vrata smo postavili mize, zakrili okna in se skrili," je povedal eden od dijakov Aiden Page.

"Za vsak slučaj smo imeli v rokah kalkulatorje in škarje, če bi strelec stopil v učilnico in bi ga morali napasti," je še povedal Page. Policija je s hitrim ukrepanjem pripomogla, da ni bilo še več žrtev. Osumljenca, 15-letnega dijaka drugega letnika, so policisti prijeli v dveh minutah po odzivu na streljanje, je povedal šerif okrožja Michael Bouchard. Ena od žrtev, 16-letni fant, je umrl v policijskem avtomobilu na poti v bolnišnico. Policija je identificirala še dve žrtvi: 14-letno Hano St. Juliano in 17-letno Madisyn Baldwin.

Osem ljudi je bilo ranjenih, od tega sedem dijakov in en učitelj. Trije so v kritičnem stanju, med njimi je tudi 14-letno dekle, ki je po operaciji na respiratorju. Ogroženo je tudi življenje 14-letnega fanta, ki ga je osumljenec ustrelil v glavo.

Osumljenca policija še ni identificirala, trenutno pa se nahaja v pridržanju. Ob aretaciji so mu zasegli polavtomatsko pištolo in več nabojev. Med strelskim pohodom je izstrelil med 15 in 20 nabojev. Uporabil je pištolo, ki jo je štiri dni pred napadom kupil njegov oče. Starši 15-letnika so že najeli odvetnika, fantu pa naročili, naj ne sodeluje s preiskovalci in naj ne daje izjav brez prisotnosti odvetnika. Okrožna tožilka je sporočila, da bo obtožnica hitro sestavljena, morajo pa se odločiti, ali bodo 15-letniku sodili kot odraslemu.

Bouchard je pohvalil delo policije in poudaril, da sta bila njihova dobra koordinacija in predhodno aktivno usposabljanje policistov za tovrstne situacije ključni. Ko so policisti vstopili v šolo, so naleteli na osumljenca z nabito pištolo. "Verjamem, da so dobesedno rešili življenja, saj je bilo orožje osumljenca nabito s sedmimi naboji." Ko so varnostni organi preplavili kampus, so se dijaki in učitelji zanesli na taktike, ki so se jih naučili v posebnih usposabljanjih za tovrstna streljanja na šolah.