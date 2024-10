15-letnik v BiH vstopil na policijsko postajo in z nožem ubil policista

Hudo poškodovanega policista so po napadu prepeljali v bolnišnico, po zadnjih podatkih pa je njegovo stanje stabilno, poroča Dnevni Avaz .

Notranji minister FBiH Ramo Isak je po napadu sporočil, da so oblasti zvišale stopnjo ogroženosti v Federaciji BiH in da preiskava poteka. "Mladoletnik je vstopil na postajo, zadal poškodbe z nožem. Eden je bil ubit, drugi je v stabilnem stanju. Premier FBiH je obveščen, gre za mladoletnika, zato več informacij ne morem posredovati," je sinoči dejal Isak.

Motiv za dejanje 15-letnika, ki so ga pridržali, še ni znan. "Tožilstvo je pojasnilo, da so v opisanem dogodku podani znaki kaznivega dejanja iz 201. člena kazenskega zakonika FBiH, to je terorizma. Preiskava še poteka," je za portal klix.ba povedal tiskovni predstavnik ministrstva za notranje zadeve unsko-sanskega kantona Adnan Beganović.

Kot še poroča bosanski portal, je napadalec pred napadom znancem poslal nenavadna sporočila in se od njih poslavljal. Tisti, ki so ga poznali, trdijo, da je bil nagnjen k verskemu ekstremizmu.