15 minut po splavitvi potonila nova luksuzna jahta

Ob turški obali so v torek v morje spustili 24-metrsko jahto z imenom Dolce Vento. Kmalu se je plovilo nagnilo in v nekaj minutah potonilo.

Na plovilu so bili lastnik, sicer Turek iz Istanbula, kapitan in dva člana posadke. Ko se je jahta začela potapljati, so skočili v morje in plavali do obale. Vsi so se rešili brez poškodb, obalna straža in pristaniško osebje pa je okoli plovila vzpostavilo varnostni obroč.

Zakaj se je jahta potopila že pred krstno plovbo, v ladjedelnici še preiskujejo. Natančen vzrok bodo ugotavljali s tehničnim pregledom plovila.