Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

15 minut po splavitvi potonila nova luksuzna jahta

Eregli, 04. 09. 2025 07.19 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
0

Le 15 minut je trajalo, preden je nova luksuzna jahta Dolce Vento ob splavitvi v morje potonila. Prestrašeni potniki in posadka so skočili v morje, poškodovan ni bil nihče. Vzrok nesreče še preiskujejo.

Ob turški obali so v torek v morje spustili 24-metrsko jahto z imenom Dolce Vento. Kmalu se je plovilo nagnilo in v nekaj minutah potonilo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na plovilu so bili lastnik, sicer Turek iz Istanbula, kapitan in dva člana posadke. Ko se je jahta začela potapljati, so skočili v morje in plavali do obale. Vsi so se rešili brez poškodb, obalna straža in pristaniško osebje pa je okoli plovila vzpostavilo varnostni obroč. 

Zakaj se je jahta potopila že pred krstno plovbo, v ladjedelnici še preiskujejo. Natančen vzrok bodo ugotavljali s tehničnim pregledom plovila. 

jahta potopitev Dolce Vento splovitev ladjedelnica
Naslednji članek

82-letni bolgarski kajtar na valovih odmisli, koliko je star

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198