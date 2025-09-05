Svetli način
15 minut po ukazu o evakuaciji porušili 12-nadstropno stolpnico

Gaza, 05. 09. 2025 15.52 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , D.L.
Izraelska vojska je napadla stolpnico v mestu Gaza, ki naj bi jo po njihovih trditvah uporabljal Hamas. Pred napadom naj bi sprejela ukrepe za zaščito civilistov. Al Jazeera poroča, da so izraelska letala stavbo Muštaha napadle le 15 minut po odredbi evakuacije. Izraelska agresije je medtem v Gazi v zadnjih 24 urah zahtevala 69 smrtnih žrtev.

"Pred kratkim je (vojska) napadla večnadstropno stavbo v mestu Gaza, ki jo je uporabljal Hamas," je na omrežju X sporočil tiskovni predstavnik izraelskih sil Avičaj Andrae.

Po njegovih besedah je palestinsko gibanje stavbo uporabljalo za napade na izraelske vojake. Pod njo naj bi se nahajala tudi "podzemna struktura", ki so jo pripadniki Hamasa uporabljali za beg. Dokazov za te navedbe Andrae ni podal. Upravnik stavbe je obtožbe zanikal in dejal, da so imeli dostop do stolpnice zgolj razseljeni Palestinci. 

Po poročanju katarske televizije Al Jazeera so izraelske letala 12-nadstropno stolpnico Muštaha kmalu po izdaji ukaza o prisilni evakuaciji porušile do tal, kar je razvidno tudi iz videoposnetkov na spletu. Omenjena stavba se nahaja v gosto naseljeni soseski Rimal, kamor naj bi se pred obstreljevanjem drugih delov mesta zateklo veliko število ljudi.

Kot še navaja Al Jazeera, je izraelska vojska obenem izdala ukaz za evakuacijo še ene, domnevno petnadstropne stavbe v mestu. Tudi v tem primeru naj bi civilistom dala le malo časa za evakuacijo.

Preberi še Slovenski humanitarec v Gazi: Znaki genocida so precej očitni, vidim ga z lastnimi očmi

Izraelski napadi so sicer po podatkih zdravstvenega ministrstva v enklavi v zadnjih 24 urah v Gazi zahtevali 69 življenj, prek 420 ljudi je bilo ranjenih. S tem se je skupno število mrtvih na palestinski strani od oktobra 2023 povzpelo na najmanj 64.300.

Gre za uradno številko, dejansko število mrtvih pa je najverjetneje dvakrat višje, okoli 120 tisoč, trdi izraelski zgodovinar Raz Segal, sicer profesor študij o holokavstu in genocidu. 

"Prišli smo do grozljivega zaključka, da je Izrael doslej neposredno ubil okoli 120.000 Palestincev v Gazi in ustvaril pogoje za bolečo smrt za še okoli 360.000 ljudi – skoraj pol milijona ljudi od 2,3 milijona prebivalcev, več kot 20 odstotkov," je pričal pred tribunalom za Gazo v Londonu, ki ga vodi nekdanji predsednik laburistov Jeremy Corbyn. Gre za dvodnevni dogodek, na katerem želijo na podlagi pričevanj priti do odgovora ali in v kakšni meri je britanska vlada (so)odgovorna za vojne zločine v Gazi. 

Podpredsednica Evropske komisije ravnanje Izraela v Gazi označila za genocid 

Izvršna podpredsednica Evropske komisije Teresa Ribera je izraelsko vojaško operacijo na območju Gaze v četrtek označila za genocid. 

"Genocid v Gazi razkriva neuspeh Evrope, da bi ukrepala in govorila z enim glasom, čeprav so se protesti razširili po evropskih mestih, 14 članic Varnostnega sveta Združenih narodov pa je pozvalo k takojšnjemu premirju," je komisarka za konkurenčno politiko in zeleno preobrazbo dejala v govoru študentom na francoski elitni univerzi Sciences Po. Dodala je, da je Evropa preveč razdeljena, da bi lahko ukrepala v zvezi z lakoto, razseljevanjem in ubijanjem Palestincev.

Že avgusta je komisarka iz vrst španskih socialistov za spletni portal Politico o situaciji v Gazi dejala: "Če to ni genocid, zelo spominja na definicijo zanj."

Izrael ji v odzivu očita, da je glasnik propagande islamističnega gibanja Hamas.

Evropska komisija medtem poudarja, da so za odločanje, ali gre za genocid, pristojna sodišča.

