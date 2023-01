15-minutni lov na Teslo: voznik vklopil avtopilota in za volanom zaspal

Nemška policija je po poročanju Sky Newsa dejala, da so med izvajanjem prometne kontrole skušali ustaviti vozilo. Ko pa se voznik na znake ni ustavil, se je začel 15-minutni lov na Teslo.

Voznik naj bi po besedah policistov namreč med vožnjo po A70 v bližini bavarskega mesta Bamberg v vozilu vklopil avtopilota, sedež nagnil nazaj in za za volanom zaspal. "Tesla je med drvenjem po cestišču s 110 kilometri na uro od policijskega vozila vzdrževala enako razdaljo," so dejali. "Nato pa smo ugotovili, da voznik na sedežu leži z zaprtimi očmi," so dodali.

Po 15-minutnem lovu pa se je moški naposled le zbudil in sledil navodilom policije. Kot je po obravnavi sporočila slednja, je 45-letni voznik kazal znake vožnje pod vplivom drog. Med pregledom vozila pa so ugotovili tudi, da se je pod voznikovimi nogami skrivala utež za volan - naprava, ki posnema težo rok na volanu.