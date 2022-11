15 mrtvih v požaru v ruski kavarni po izstrelitvi svetlobne pištole

V kavarni v ruskem mestu Kostroma dobrih 300 kilometrov vzhodno od Moskve se je po izstrelitvi svetlobne pištole vnel požar, v katerem je umrlo 15 oseb, še pet jih je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Lokal je zagorel ponoči, okoli 250 ljudi pa so uspeli iz poslopja rešiti. Požar so že pogasili.

Ogenj je izbruhnil v zgodnjih urah, potem ko je nekdo med sporom očitno uporabil svetlobno pištolo, so po poročanju AP Newsa sporočile oblasti. Reševalci so uspeli evakuirati 250 ljudi. Guverner kostromske regije Sergej Sitnikov pa je povedal, da je bilo v požaru lažje poškodovanih pet oseb, ki so že prejele zdravniško pomoč. Požar je zdaj pogašen, vendar pa je poslopje uničeno. Med požarom se je porušila tudi streha kavarne. Uvedena je kriminalistična preiskava, policisti pa iščejo osebo, ki je uporabila svetlobno pištolo. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right To sicer ni prvič, da je pirotehnika povzročila smrtonosni požar v Rusiji. Leta 2009 je v požaru v nočnem klubu Lame Horse v mestu Perm, ki je izbruhnil, potem ko je nekdo sprožil ognjemet, umrlo več kot 150 ljudi.