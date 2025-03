Mercedesa lovilo 15 patrulj in helikopterji, ustavil ga je šele prazen rezervoar

Po podatkih policije sta 47-letnik in njegov sopotnik pobegnila celo v Hessen, kjer sta zamenjala pas v smeri Dresdna. Z avtoceste pa nista mogla, saj so bile na vseh izvozih postavljene patrulje.

Voznik je med begom trčil v več policijskih avtomobilov. Po prevoženih okoli 300 kilometrih se je končno ustavil v kraju Bucha – a ne po lastni volji. "Vozilo se je ustavilo, ko je zmanjkalo goriva," so pojasnili na policiji.

Voznika in sopotnika so nato aretirali. Voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja in je vozil pod vplivom opojnih substanc. Po preverjanju identitete se je izkazalo, zakaj je skušal pobegniti. Državno tožilstvo v Coburgu je namreč izdalo nalog za njegovo aretacijo. Poleg starih grehov, zaradi katerih je bil razpisan nalog za aretacijo, pa ga zdaj preiskujejo še zaradi nedovoljene dirke z motornim vozilom, ogrožanja cestnega prometa in vožnje pod vplivom opojnih substanc.