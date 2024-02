15 ukrajinskih otrok se bo verjetno moralo vrniti nazaj v domovino

Usoda 15 ukrajinskih otrok sirot, ki so maja 2022 iz luganške sirotišnice prišli v Slovenijo in so nastanjeni v Slavini pri Postojni, ostaja nejasna. Ukrajinske oblasti želijo, da se otroci vrnejo, medtem ko mnogi pri nas menijo, da bi bilo bolje, da ostanejo, vsaj dokler ne bodo posvojeni. Za zdaj se zdi bolj verjeten njihov odhod.

20 ukrajinskih sirot, starih od enega do sedem let, je Slovenija sprejela maja 2022. Z njimi je k nam prišlo tudi 18 spremljevalcev. Pet otrok se je zaradi posvojitve in drugih razlogov že vrnilo v Ukrajino, ostali bivajo v Slavini pri Postojni. Zdaj si njihova predstojnica, ki je tudi njihova skrbnica, ter luganške oblasti želijo, da bi se sirote vrnile nazaj v Ukrajino, čemur pa nasprotujejo ljudje, vpleteni v projekt, med drugim Cvetka Kernel, ki kot prostovoljka skrbi za projekt njihove nastanitve pri nas.

Obisk Pahorja pri ukrajinskih sirotah v Slavini FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Kot je povedala, imajo otroci pri nas ustrezno oskrbo in podporo ter zdravo, varno in prijetno bivanjsko okolje. Vsi lepo govorijo slovensko, hodijo v vrtec, šolo, imajo dostop do specialističnih, razvojnih ambulant. "V kolikor jih bodo vrnili nazaj, jih bodo znova zaprli v institucijo, kjer bodo imeli zgolj osnovno medicinsko oskrbo, nihče pa se ne bo ukvarjal z njihovim celovitim razvojem. Tam bodo zaprti v hiši in bodo šli ven samo, ko bodo zamenjali ustanovo ali pa odšli v posvojiteljsko družino," je povedala. Zato si želi, da otroci v Sloveniji ostanejo, v Ukrajino pa odidejo zgolj, če bi šli neposredno k posvojiteljem, ki bi lahko njihov potenciali razvijali naprej. A za slednje je po njenih besedah za zdaj bolj malo upanja. "Skoraj zagotovo je, da se bodo morali otroci do poletja vrniti. Tam so namreč v sirotišnico preuredili neko hišo v regiji Zakarpatje, ki je prazna in v katero jih nameravajo nastaniti," je povedala. Z vrnitvijo otrok se ne strinja niti Sandi Curk, ki ga je Evropski parlament zaradi pomoči ukrajinskim sirotam in beguncem razglasil za Državljana Evrope 2023. Nerazumljivo se mu zdi, da se kljub mednarodni konvenciji o zaščiti otrok te iz varne cone vrača v državo, kjer je vojna. Ob tem opozarja, da si za vrnitev ukrajinskih sirot zavzema zgolj njihova predstojnica, "kar je sicer njena legitimna pravica, a legitimno pravico, da ostanejo, imajo tudi otroci", je povedal.