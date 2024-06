Nizkocenovnikom 150 milijonov kazni zaradi zaračunavanja ročne prtljage

Ministrstvo je kot sporne opredelilo štiri prakse. Prva je doplačilo za vnos ročne prtljage na letalo. Nizkocenovniki namreč potnikom dodatno zaračunajo kabinski kovček, po ocenah španskih oblasti pa bi moral biti ta brezplačen. Sporno je tudi doplačilo za sedež v primeru potovanja z mladoletnimi osebami. Letalske družbe staršem in otrokom dodelijo različne sedeže, v primeru, da želijo sedeti skupaj, pa morajo plačati dodaten znesek. Očitajo jim tudi netransparentnost pogodbenih informacij o končni ceni in onemogočanje plačila z gotovino za dodatne storitve.

Po ocenah ministrstva je nepoštena tudi praksa Ryanaira, ki potnikom zaračuna 20 evrov v primeru, da jim mora letalsko osebje vozovnice natisniti.

RTVE poroča, da štirje prevozniki že pripravljajo pritožbe in ne izključujejo možnosti iskanja 'pravice' na sodišču. Do poteze ministrstva je bil kritičen tudi predsednik Združenja letalskih prevoznikov (ALA) Javier Gandera. Kot je dejal na novinarski konferenci, so sankcije v nasprotju z evropskimi predpisi in kršijo načelo svobodnega oblikovanja cen.

Po mnenju Gandere odločitev ministrstva škoduje tudi potnikom, saj ti ne bodo imeli več možnosti, da pri nakupu vozovnice izberejo točno to, kar potrebujejo. "Skoraj 50 milijonov potnikov, ki na letalo ne prinesejo kabinskega kovčka in potujejo le s torbo, ki gre pod sedež, ne bo več deležno ugodnosti pri nakupu kart. Plačali bodo storitev, ki je ne potrebujejo," je dejal.